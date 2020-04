«Estamos trabajando para prepararnos para el peor escenario, pero con la esperanza de que no llegue porque apelamos a la conciencia social y a la solidaridad de la gente», manifestó esta mañana Miguel Ferre Contreras, coordinador del Gabinete del Siprosa.

El médico -preocupado- recomendó a los ciudadanos que si no tienen motivos importantes para salir a la calle que no lo hagan.

«Sabemos que en una situación compleja, en el mundo no hubo sistema de salud que pueda aguantar. Es muy importante de que los ciudadanos sean responsables», expresó.

«Durante el día veo en el centro movimiento rutilante, principalmente durante la mañana y la tarde. Deberían preocuparse aún más por cumplir las normas de aislamiento. La reapertura de los bancos causó mucho movimiento».

Viernes negro

Pasaron dos semanas del «viernes negro». Sobre ese día, donde se vio gran congestionamiento de público en las calles por la reapertura de los bancos, el médicodijo: «tenemos que hacer la lectura positiva de que pasaron 14 días y no tuvimos nuevos casos a raíz del congestionamiento, pero sin embargo no es para quedarnos tranquilos y salir a la calle de la manera en la que se está haciendo».

Por último, recomendó que en casos excepcionales en los que haya que salir a la vía pública, “la gente tiene que cumplir el distanciamiento de por lo menos dos metros. Por más tapabocas que utilicen, al ser un virus que también se trasmite por nuestras manos, si se tocan las las mucosas y los ojos están expuestos. Las personas que sientan sensación de protección por usar tapabocas, no están protegidas si no cumplen con las normas recomendadas. Hay que lavarse mucho las manos con jabón y llevar alcohol en gel porque en un banco, por caso, no sabemos quién utilizó un cajero anteriormente”.

Fuente: La Gaceta