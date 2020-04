En Teniente Berdina, a 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Monteros, se vive un ritmo diferente, sobre todo los fines de semana, explican algunos vecinos del lugar. Ocurre que para una gran mayoría de habitantes de la comuna la cuarentena, poco impacto tuvo y los hábitos previos al aislamiento social, preventivo y obligatorio no cambiaron casi nada.

Hoy viernes, comienzan a prepararse las reuniones de los fin de semana en las casas, «Los fines de semana es cuánto más se nota que se incumple la cuarentena, lamentablemente los vecinos no entendieron lo importante de respetar las medidas y que es por el bien de todos en el pueblo, pero no hay caso y con recorridos que hace la policía no son suficiente» informó a MONTERIZOS, un vecino del lugar.

La gente anda en motos, va y viene a las otras comunas más próximas, es decir Santa Lucía y Acheral o hacia Famaillá. «Las visitas no dejaron de existir, o las reuniones en las esquinas, los menores andan en la calle. Si no se respeta el aislamiento y llegamos a tener algún caso aquí (de coronavirus), sería terrible, porque los hábitos de higiene están lejos de cumplirse».

Los precios de los alimentos por las nubes

Otros vecinos informaron a MONTERIZOS que se dan muchos traslados a otras comunas o a la ciudad de Monteros en busca de mejores precios de verduras y mercadería en general. Manifestaron que están pagando $60 el kilo de papas, $15 un huevo y $70 un paquete común de fideo. «Somos muchas familias que no estamos en condiciones de pagar eso, entonces buscamos alternativas. Alguien debe venir a controlar a los comercios que hay aquí y ver cómo subieron los precios» sostuvo otra vecina de la comuna, angustiada por la situación económica.

El reclamo generalizado de los vecinos de Teniente Berdina apunta a que haya mayor control policial y en diferentes horarios, sobre todo los fines de semana, como también poder denunciar la suba de los precios de los alimentos.