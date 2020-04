Entre las disposiciones tomadas por varios municipios, como el de Monteros se encuentra el cierre de pases secundarios a la ciudad, con el fin de mantener un control eficiente de las personas que ingresan y salen de la misma. Sin embargo, los vecinos, que forman parte de la ciudad cabecera, pero viven en los barrios cruzando la RN 38, la ruta provincial 325 y la 344 consideran que dichas medidas los afecta y perjudica en la posibilidad de realizar la cuarentena.

Ocurre que el mensaje desde Nación es: «quedate en casa» y comprar en los negocios próximos al domicilio, «no puede ser cumplido si tenemos todos los ingresos a los negocios más cercanos vallados» afirma una vecina del barrio Aeroclub.

El mismo planteo se hacen habitantes del barrio Mutual, la familia Medina explica lo que les ocurre a MONTERIZOS: «Estamos completamente aislados, nos dicen que compremos en el negocio más cercano para evitar el traslado, perfecto. Pero un kiosco no pude abastecer a la cantidad de personas que viven en este barrio. Además aquí no hay carnicería, ni farmacia».

Ingreso para calle Santiago del Estero

El segundo problema viene hilado al anterior, «nos dicen que hay que evitar las aglomeraciones, eso es lógico y bajo ese criterio, en vez de ir a una carnicería del centro, debo recurrir a la que queda más cerca, y para nosotros podría ser en el barrio Ñuñorco o por calle Colón antes de llegar a la horqueta. Pero tenemos todos los accesos vallados, cuando intentamos ingresar desde la 325 hacia la San Martín, nos dijeron que si eramos de la alguna comuna, compremos por ahí cerca. Es un desgaste psicológico lo que nos están generando y mucha angustia».

Los vecinos plantean que quieren cumplir la cuarentena. Sin embargo la realidad que ellos tienen es que no cuentan con los servicios y productos básicos indispensables cerca de sus casas. «Si mal no recuerdo, nuestros barrios sí forman parte de la ciudad, no pertenecemos a ninguna comuna. Los controles están perfecto, pero no nos dejan pasar a comprar al barrio más cercano; terminamos dando una vuelta enorme e ingresando por la entrada principal a Monteros, y si ya estamos ahí pasamos a comprar en el centro donde hay filas de personas en los supermercados y los miniservice de los barrios están vacíos» concluye una de las integrantes de la familia Medina.

Ingreso hacia el barrio Ñuñorco

Otro vecino del barrio Los Aragones vive una situación insólita, «Estamos encerrados en la cuadra. Se cortó con una montaña de tierra y ramas la calle Santiago, la del ingreso al barrio Ñuñorco con vallas y la salida delantera, que da a la 325, la llenaron de montículo de tierra, salimos caminando. Aquí (en la cuadra) hay gente mayor que hace su compra y va en moto, pero tiene miedo de caerse por el montículo de tierra, entonces no se sale en moto y hay que caminar muchísimas cuadras. Nosotros entendemos que el personal está trabajando y que hay un montón de gente que sale sin necesidad, pero nosotros queremos comer, solo eso».