El eterno paisaje del transporte público de pasajero volvió a la normalidad en plena cuarentena: usuarios viajan parados en los pasillos y hacinados. Y la mayoría de ellos forman parte del grupo de riesgo, es decir, abuelos, embarazadas, menores y personal de salud.

“Esto es una bomba de tiempo. Tenemos que salir a trabajar y cuando tomo el colectivo aquí en Monteros ya viene lleno, porque redujeron la frecuencia (de servicios) al mínimo, por lo tanto viajamos amontonados” expresó a MONTERIZOS un usuario, que portaba su barbijo y acotó “Me siento ridículo usando esto, tomando las medidas de seguridad, porque sé que en definitiva de poco me y nos sirve si viajamos en estas condiciones, las autoridades provinciales deben saber que esto pasa y hacer algo” concluyó.

Viajar a la mañana temprano o después de las 20:00 horas no solo es un martirio para los pasajeros, sino también corren el riesgo de quedar sin servicio, puesto que los mismos no circulan con la frecuencia de antes.

Los choferes, única cara visible de la empresa Exprebus, una de las dos líneas que brindan el servicio al sur de la provincia, reciben los reclamos pero nada hacen “nosotros también estamos trabajando y no di somos quienes disponemos de estas medidas” según indicó una de las pasajeras, que recibió por respuesta de un chofer.

La situación no difiere en otras ciudades en donde los habitantes se ven obligados a tomar ese único servicio que une a los departamentos del sur de la provincia con capital. El flujo continúa y sin ningún sistema real de prevención frente a la amenaza del coronavirus.

Las denuncias públicas van en aumento

Desde el portal de noticias Bajo la Lupa también expusieron los reclamos que la gente busca hacer público:

«No se está cumpliendo con las normas, esta mañana la gente viajaba amontonada y parada y cuando me acerque para decirle al chofer, la verdad no me prestó atención y fue ahí que le dije que iba a viralizar estas imágenes» aclaró un vecino al referirse a lo sucedido en el colectivo.

En un video filmado esta semana y enviado a los estudios de Radio Diversidad Famaillá se observa a los pasajeros aglomerados alrededor del chofer, en uno de los primeros servicios matitinos de la empresa Exprebus.

Quien registró las imágenes sostuvo lo mismo que los vecinos de Monteros: entre los viajeros se contaban mujeres embarazadas y ancianos, personas con alto riesgo en caso de contagio, además de trabajadores de la salud que usan el transporte a diario.

Las disposiciones desde el Ministerio de Transporte de la Nación

Utilizar el transporte público solamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando y la utilización de barbijos caseros como elemento de prevención propia y de terceros, son algunas de las recomendaciones que dio a conocer el Ministerio de Transporte de la Nación tras la confirmación de la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril para mitigar el avance del coronavirus.

«Con el objetivo de continuar previniendo la propagación del coronavirus, el Ministerio de Transporte de la Nación recomienda adoptar nuevas conductas responsables en el uso del transporte público», señaló la cartera a través de un comunicado e insistió en «reducir» su uso «al mínimo posible».

¿Donde denunciar?

El Ministerio de Transporte recordaron que en caso que el número de pasajeros sobrepase al de asientos disponibles los pasajeros pueden hacer la denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT (Cuyas oficinas se encuentran en la terminal de colectivos tucumana) llamando al 0800-333-0300 , o bien ingresando a la dirección www.control.cnrt.gob.ar para que se realicen los controles correspondientes.

En colectivos se debe verificar y anotar el número de línea y el número de interno del vehículo para adjuntarlo en la denuncia.