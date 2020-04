NO ME IMPORTA QUE SE COMPARTA ESTE VÍDEO,ES MÁS,ME GUSTARÍA QUE LO HICIERAIS.Perdonad por mis formas en el siguiente vídeo pero es que estaba demasiado quemado a la hora de grabarlo aunque sigo pensando exactamente lo mismo.De todos es sabido que los políticos son unos jetas y unos sinvergüenzas,lo que no sabíamos es que pudiesen alcanzar este punto.Lejos de aliviarnos por lo menos en el aspecto económico (sobre todo al sector autónomo) lo que hacen es agravar más el problema friéndonos a impuestos en vez de congelar sus pagos.Yo personalmente gracias a dios puedo mantenerme una temporada,pero sé de gente que ya lo está pasando mal en estos momentos y ya no disponen de liquidez para comprar alimentos.Particularmente en mi casa no vamos a quitarle el pan de la boca a mis hijas para dárselo al estado en cuestión de impuestos cuando desgraciadamente llevamos 1 mes sin trabajar para que estos jetas y sinverguenzas se sigan llenando el bolsillo.Cuando todo esto acabe tendremos que salir a la calle y reclamar nuestros derechos y sus responsabilidades,pero no como hemos hecho siempre,sino con la voz un poco más alzada porque esto ya ha pasado de castaño a oscuro.Y recordad todos…. EL PUEBLO ESPAÑOL NO ES DE NINGÚN REY NI DE NINGÚN POLÍTICO DE TURNO,NO!!Tal y como dice la Constitución “LA SOBERANÍA DE ESPAÑA RESIDE EN EL PUEBLO” y esos somos nosotros,los que nos levantamos temprano o nos acostamos tarde para trabajar y levantar este país y para dar de comer y un bienestar a nuestras familias y mereceremos un poco más de respeto y no tener que aguantar a estos ineptos a los que hemos elegido democráticamente como gobernantes y a los que,entre todos pagamos para que hagan su trabajo correctamente y no nos traten de engañar que es lo que están haciendo.Fdo: Antonio Córcoles Vázquez