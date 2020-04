En el contexto de cuarentena que se vive a nivel mundial ha planteado un duro revés en aquellas familias monterizas que subsisten de su trabajo independiente. En palabras de Mansilla la situación ya es límite. El titular de UCIM explicó lo complejo de lo que acontece en el comercio local durante la transmisión del programa #QuedateEnCasa por Facebook Live de MONTERIZOS.

“El comercio de nuestra ciudad está atravesando una situación nunca vivida antes. Todos los días me toca hablar con numerosos comerciantes que ya no están pensando en cómo cumplir con sus proveedores, con la cadena de pagos, sino en cómo pagar a sus empleados, algo que los desvela, y los que no tienen que pagar empleados, están pensando cómo comer, cómo llevar alimentos a sus hijos. Estamos viviendo una situación extrema, y esto está haciendo que muchos comercios abran indebidamente, con esto yo no quiero emitir un juicio de valor al respecto, pero la verdad es que hay que estar en la piel de una persona que no tiene para alimentar a su familia, para entender. La realidad es esa para muchos comercios del interior y de capital también. Están viviendo una situación de extrema vulnerabilidad. Esperemos que dure lo menor posible”.

En relación al vínculo con el sector político Mansilla sostuvo “estamos manteniendo constantemente reuniones con el intendente de Monteros, en los últimos diez días se concretaron tres, en las cuales expuse de forma clara y directa la visión de los comerciantes monterizos”. A lo que sumó datos estadísticos concretos “Hay que poner en valor la actividad comercial de Monteros. Son 5 mil monterizos los que reciben la retribución directa del comercio, ya que es la fuente de trabajo más importante que tiene la ciudad. Hay más de 750 comercios en la ciudad y lo que está sucediendo es gravísimo”.

El presidente de UCIM advierte que luego de exponer la delicada situación del comercio local, el desacuerdo que existe entre la actividad económica y política es en la modalidad y puso como ejemplo el caso de las entidades financieras y mutuales financieras:

Por resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) las entidades financiares y mutuales financieras podrían abrir sus puertas para efectuar cobranzas desde hoy lunes 13 de abril. Las condiciones para hacerlo serían bajo un importante operativo sanitario y de seguridad por parte del municipio.

Sin embargo, la última reunión entre el sector comercial y el municipal no se arribó a un acuerdo, “ocurre que se iba a aplicar el mismo dispositivo que se implementó con la entrega de la Tarjeta AlimentAr, es decir en el Polideportivo Municipal. Pero las entidades financieras expresaron la dificultad técnica de realizarlo allí por diferentes cuestiones: seguridad, capacidad informática, conectividad, en definitiva lo necesario para hacer la cobranza de la manera mas precisa. Ante este desacuerdo, se decidió prorrogar hasta nuevo aviso la apertura de esas empresas, hasta establecer una nueva modalidad de cobro”.

Por otra parte Mansilla remarcó “Tanto el Municipio como las empresas coincidimos que la prioridad número uno es la salud de los monterizos. Eso está fuera de discusión. Por eso queremos hacer una modalidad que contemple las disposiciones de la municipalidad, que implica resguardar la salud”. El referente comercial se mostró optimista sobre el caso e indicó “Desde las dos partes se han mostrado con toda la voluntad de hacerlo como corresponde al procedimiento. Esto demorara algunos días hasta definir con claridad la estrategia a seguir”.

Por último, Aldo Mansilla se refirió a los casos de los comercios informales que operan y no forman parte de los rubros que están permitidos mantener sus puertas abiertas “Desde la Municipalidad los controles persistes, pero la estrategia de esos comercios se realiza de diferentes modalidades y se hace difícil seguirle el pasos.