Desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio, hace casi un mes, ya son tres los profesionales que fueron procesados por la Justica por haber violado esa norma. A dos de ellos se les ordenó el arresto domiciliario por cuestiones sanitarias, mientras que al homeópata se lo aprehendió momentáneamente al estar acusado de un delito menor.

El primer caso se produjo a raíz de una denuncia anónima. Vecinos de un edificio de Barrio Norte denunciaron que un médico (su identidad no fue proporcionada) no estaba cumpliendo con el aislamiento por haber regresado recientemente de un viaje al exterior. Los policías no lo encontraron en su casa y luego reconoció que había salido para comprar un remedio en la farmacia. Además, no pudo comprobar esa versión, por lo que se ordenó su detención. Actualmente estaría pidiendo adherirse a una probation.

El médico monterizo Juan Ángel Rodríguez, uno de los tucumanos que contrajo coronavirus, fue detenido el 23 de marzo por orden del juez Mario Velázquez. Le imputan la posible comisión de los delitos de violación de medidas contra epidemias y propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, ya que habría ido a trabajar al hospital Regional de Concepción ya con los síntomas de la enfermedad.

Ernesto Prebisch fue aprehendido y luego liberado el jueves por haber violado el aislamiento, el menor de los delitos que se ordena perseguir en los decretos nacionales y provinciales.

“Esa es una función que debe revisar la oficina de Fiscalización Sanitaria del Siprosa que atiende todos los casos vinculados a las matrículas de los profesionales. Si nosotros tomáramos cartas en el asunto, estaríamos avasallando funciones que no nos corresponden”, señaló el presidente del Colegio Médico Héctor Sale.

El dirigente aclaró que Prebisch no está inscripto en la entidad y se lamentó por el incidente que protagonizó el viernes. “Somos muchos los médicos que no cumplimos con la cuarentena porque estamos trabajando hasta feriados. Estas actitudes sorprenden y duelen. Deberíamos dar el ejemplo”, agregó.

Por su parte, desde el Siprosa se confirmó que no tomarán ningún tipo de medidas en contra del homeópata porque no trabaja en el sistema público de salud. Tampoco pudieron informar si se le inició algún sumario a Rodríguez, el médico que prestaba servicios en el hospital de Concepción y que también fue procesado por violar la cuarentena. Aunque la acusación es más grave, ya que también fue imputado por atentar contra la salud pública.

Fuente: La Gaceta