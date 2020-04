La vieja, conocida y querida radio vuelve a ser reina en la era de la red de redes, ¿El motivo? no todos los estudiantes pueden conectarse a internet para comunicarse con sus docentes y acceder al material de conocimiento. Mientras que la radio llega a puntos lejanos de las comunas y también en la propia ciudad.

Desde la Dirección de Educación Superior y Artística (DESyA) del Ministerio de Educación se promovió la posibilidad de que los docentes del Nivel Superior graben microprogramas para ser difundidos a través de las emisoras que tiene la DESyA y radios amigas. Así fue como el profesor, Máximo Olmos, a cargo de Formación Ética y Ciudadana del Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal Julio A. Roca inauguró el ciclo de MicroClasesIES para sus estudiantes y para toda la comunidad.

El programa salió hoy a las 15:00 por Frecuencia IES (97.7 MHz) emisora que forma parte de la red de Radios Socioeducativas del Nivel Superior y por FM Ibatín (104.3 MHz) de la ciudad de Monteros. En ambas radios el programa saldrá durante el mes de abril, todos los viernes a las 15:00 y su repetición a las 18:00 horas.

«Mis estudiantes tienen complicación para manejarse con el material por internet, muchas viven en las comunas, y/o no tienen wi-fi, ni datos, es por eso que aprovechar un espacio en radios es perfecto, porque me permite llegar a todo el grupo» expresó el docente, quien diseñó una particular propuesta para hablar de ética y filosofía. En el primer programa tuvo una invitada especial «Sofía», un personaje metafórico, que tiene intervenciones durante las explicaciones del profesor sobre el tema.

«El problema de conexión lo tienen muchos lugares de la provincia, es por eso que desde la Línea de Radios Socioeducativas de la DESyA se propuso trabajar de forma articulada con los docentes que veían mayor dificultad en establecer una comunicación con sus estudiantes. La DESyA cuenta con 4 emisoras de radios que tienen la particularidad que son socioeducativas, es decir que están a disposición de toda la comunidad de influencia, y desde las cuales se entiende a la comunicación como un derecho» explicó a MONTERIZOS, la referente de las Radios Socioeducativas, Silvina Albornoz.

«Estamos viviendo una cuarentena que nos impide asistir físicamente a clases, pero las clases ya comenzaron y desde el Ministerio se buscaron todas las alternativas posibles para darles continuidad. En el caso del Nivel Superior tenemos un estudiante distinto al de los otros niveles: en un mismo año tenemos personas de diferentes edades, cursando materias de diferentes años, son mayores de edad, muchas trabajan (siguen trabajando), tiene sus familias a cargo, además viven el diferentes lugares y no todas tienen computadoras o celulares con buena conexión, o no tienen wi-fi o datos, esa es la realidad».

«El profesor Olmos explicó al equipo de la Línea de Radios que tiene estudiantes de las comunas y de la ciudad de Monteros, a partir de ese datos diseñamos un plan: él se encargó del contenido (el cual lo envía por WhatsApp) y Línea Radios de la edición del material y de transmitirlo a través de una de nuestras emisoras, desde Villa Quinteros y solicitamos a FM Ibatín, y agradecemos a su propietario, Oscar Aparicio, el espacio para que los estudiantes de la ciudad de Monteros también puedan escuchar el programa» detalló Albornoz.

Por último, sostuvo «Invitamos a que otros docentes se animen a esta forma alternativa de aproximar el conocimiento e incluso actividades para sus estudiantes que están con problemas de conectividad. Nuestras emisoras están al servicio de los docentes, de los estudiantes y de toda la comunidad. La radio es un espacio maravilloso y nos conecta».

Los docentes del Nivel Superior que deseen interiorizarse sobre el proyecto de MicroClasesIES pueden ponerse en contacto dejando un comentario en la nota sobre la propuesta en la página de la Dirección de Educación Superior y Artística o a través de sus directores.