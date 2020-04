El Presidente de la República Argentina, Alberto Fernandez decidió esta noche continuar con la cuarentena en los mismo términos que fueron dispuestos el pasado 19 de marzo.

«El objetivo es hacer más liviana la velocidad de contagio y que el sistema de salud pueda atender a los que lo necesiten», expresó hoy el presidente, que estuvo acompañado por los ministros Gines Gonzalez Garcia, Eduardo «Wado» De Pedro y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Lo único que está demostrado es que la cuarentena tiene sentido. Que logramos acotar la velocidad de contagio.Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Porque, finalmente, si en verdad hubiesen sido 45 mil los casos, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Son vidas que de algún modo salvamos entre todos cumpliendo con la cuarentena”, afirmó.

Por otro lado, el primer mandatario dijo que se flexibilizarán las restricciones en ciudades más pequeñas. «Lo decidirán los gobernadores de cada provincia, pero el Ministerio de Salud y del Interior serán quienes tengan la última palabra», precisó.

Con respecto a las entidades bancarias, el presidente indicó que se permitirán su apertura, pero con turnos previamente programados.

«El esfuerzo tuvo sentido, y no es por parte de un gobierno, es parte de la sociedad, es un logro nuestro, de la sociedad argentina, les pido que no nos relajemos, y le decimos que preste mucha atención, porque no sabemos donde esta el enemigo».

«Les pido que no aflojen, estamos en el camino correcto».