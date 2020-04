Una enfermera que se desempeña en un hospital de Bahía Blanca agradeció a la dueña del departamento en el que reside ya que no le cobrará durante dos meses el alquiler del mismo en reconocimiento al trabajo que lleva adelante como integrante del personal de salud ante la pandemia de coronavirus.

Se trata de Mayra Berón, de 32 años, quien trabaja como enfermera en la terapia pediátrica del Hospital Municipal Leónidas Lucero de esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

“Como todos los meses, ella (Mercedes Fonseca) me manda la luz y yo le adjunto el alquiler y esta vez cuando me escribió yo estaba de guardia en el Hospital Municipal y cuando me escribe le dije, quédate en tu casa, espero que te estés cuidando porque yo no puedo”, contó Mayra a Cadena 3.

“Yo hace dos años y seis meses que le alquilo y ella nunca supo que era enfermera y cuando se lo comenté me dijo que por dos meses no le pague el alquiler en modo de agradecimiento por mi labor”, relató.

Por el gesto Mayra quedó muy agradecida porque es conocida la situación de varios profesionales de la salud que son hostigados por sus vecinos o en la calle por temor a que los contagien.

“Me re sorprendió y estoy re agradecida así que quedamos con Mercedes de que lo que no estoy dándole a ella en modo de alquiler se lo voy a dar a otra persona que lo necesita para pagar el alquiler”, agregó.

La idea de Mayra es generar una cadena de favores para “mermar la mala onda que rodea a la Argentina”.

“Personalmente con Mercedes no nos conocemos”, agregó y dijo que tras la cuarentena van a tener que concretar un encuentro.

“Más que lo monetario el gesto significa mucho a nivel profesional y como persona porque indica que los valores no se perdieron y no hay ese egoísmo”, relató.

“Ella hace videos de payasos para los vecinos del edificio que tienen niños y ella también depende de mucha gente en su edificio así que ella quería agradecer también con esta cadena de favores”, cerró.

Fuente: Cadena 3