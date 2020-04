«Cuarentena Solidaria Tucuman» denunció que, en la sesión de ayer, los legisladores de la provincia usaron máscaras que habían confeccionado para que sean utilizadas por el personal de la salud durante la pandemia del coronavirus.

Frente a la polémica y el rechazo de la población por lo acontecido, el vicegobernador habló del tema, pidió disculpas y dijo también que «una cosa no tape la otra. La Salud pública hoy no es la misma que ayer antes de la sesión. Reconozco el error involuntario de la Legislatura, pero no podemos pasarnos 30 días discutiendo si una máscara sí o una no», sostuvo en diálogo con LG Play.

Jaldo justificó el uso de las máscaras de la siguiente manera: «La institución que las fabrica ya aceptó las disculpas. Caímos en un error involuntario». Detalló que un legislador (Daniel Deiana) se ofreció a conseguir las máscaras porque algunos legisladores no podían colocarse antiparras debido a que usar anteojos recetados.

«Pido disculpas si he ofendido o molestado sin querer a las personas que con sacrificio y solidaridad fabrican estos equipos. Solo fueron 10 máscaras y se las devolvió. Pero que quede claro que no las sacamos de ningún hospital, no eran del sistema pública», reforzó Jaldo. «La persona que nos prestó no midió las consecuencias. Aclarada la situación y pidiendo las disculpas del caso, para nada se puede opacar la sesión de ayer», remarcó.

