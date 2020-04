«Miguel Tarascio es el dueño de un frigorífico ubicado en La Reducción, Lules, provincia de Tucumán. Él a diferencia de #PaoloRocca está entregando gratuitamente carne a los vecinos de esa localidad.

Un ejemplo solidario que debería ser imitado. Bravo Miguel, grande lo tuyo», público el usuario @SimonPadros de la red social Twitter.

Según una lectora, el frigorífico está repartiendo un bolsón de carne cada semana, a 500 familias de la zona.

«Estos actos solidarios deben motivar a más empresarios que hoy en día siguen trabajando y sus industrias siguen generando ingresos, para que ayuden a las familias que realmente se ven afectadas en esta grave crisis, ya sea por desempleo o porque son vendedores ambulantes, mozos, o bien abuelos que necesitan de los que más tienen.»

Miguel Tarascio es el dueño de un frigorífico ubicado en La Reducción, provincia de Tucumán. Él a diferencia de #PaoloRocca está entregando gratuitamente carne a los vecinos de esa localidad.

Un ejemplo solidario que debería ser imitado.

Bravo Miguel, grande lo tuyo

👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/dGyXDOUV2B — Alvaro Simon Padros (@SimonPadros) April 4, 2020

«Y también nos puede motivar porqué no a cada uno de nosotros, que desde nuestro lugar podemos ayudar en nuestros barrios o edificios a armar cajas solidarias con alimentos no perecederos para quienes están en situación de calle, donar esa ropa que ya no usamos, etc.», añadió la lectora.

Fuente: Contexto