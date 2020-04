El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán, evaluó el actual contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus que afecta al país. Pidió continuar con las medidas de prevención para disminuir riesgos de contagio y solicitó colaboración a las entidades bancarias de la provincia que cuiden la salud de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia social que necesitan percibir sus ingresos.

En torno a la apertura de bancos, durante una entrevista brindada a La Gaceta Play, Jaldo opinó: “La verdad que es triste y lamentable lo que están haciendo los bancos con la gente. Nosotros entendemos que venimos de feriados y de días no laborales, pero los bancos tendrían que ser declarados servicios esenciales porque en los últimos años a la gente se la llevó a una bancarización total. Los bancos están monopolizando casi todos los movimientos económicos y comerciales del país, no sólo de Tucumán”.

Y observó: “Hoy vemos el trato desconsiderado que les están dando a la gente. Es repudiable porque venimos de una cuarentena y aislamiento obligatorio. Estamos exponiendo a la gente al contagio”.

Así las cosas, el Vicegobernador hizo un llamado de atención a las entidades financieras sobre “hay personas que están desde anoche haciendo cola para poder cobrar una asignación o una pensión. Los bancos tendrían que poner más compromiso para con la comunidad. No nos olvidemos que el Banco Macro es el agente oficial de la provincia. Tiene a todos los empleados públicos cautivos, los tiene rehenes prácticamente. No puede tratar a los tucumanos de esta manera”.

Aseveró que si bien esta situación también ocurre en otras provincias, como Vicegobernador se manifiesta en torno “a lo que nos compete que es nuestra jurisdicción. Nosotros el martes tenemos sesión y este tema lo vamos a llevar a la Legislatura. Los representantes del pueblo y del Gobierno de la provincia no podemos mirar para otro lado”.

El funcionario provincial opinó que “la solución no es mandar más policía. La gente no va a hacer tumulto porque quiere. No es cuestión de reforzar con el personal de seguridad. Aquí lo que hay que tener es más respeto, más orden y más organización. Evidentemente los bancos no la están teniendo”.

En el programa televisivo, el Jaldo dio un mensaje a las autoridades bancarias: “los gerentes del banco, se tienen que notificar y ponerse las pilas para dar un servicio digno. Nosotros podemos estar siempre predispuestos al diálogo. Hay una desconsideración total. Las personas que están ahí son seres humanos en medio de una pandemia. Esta no es la manera de protegerlas. Le decimos a la gente que haga cuarentena y venimos un día, los amontonamos a todos, sin mantener distancia. La gente que va a los bancos viene del interior. Por ahí no está informada, no sabe cuál es la cola, ni el banco al que tiene que ir”. Por ello propuso dar turnos por abecedario y orden alfabético para evitar amontonamientos.

Si bien esto depende del Banco Central de la República Argentina, dijo, “nosotros en la provincia tenemos jurisdicción sobre el banco que es el principal agente de Tucumán. Se tienen que ordenar internamente, evitar exponer a la gente, cumplir con los protocolos de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Están incumpliendo y son pasibles de multas y de denuncias penales”.

El Vicegobernador razonó: “todos aquellos que exponen a los ciudadanos al contagio de una enfermedad son sancionados por el Código Penal. Que no crean los bancos que tendrán impunidad. Si hace falta tomar sanciones no nos va a temblar el pulso, si no preservan la vida de los seres humanos”.