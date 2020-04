Familias y profesionales de la salud y la educación continúan derribando mitos sobre el Trastorno Espectro Autista (TEA).

En una iniciativa conjunta entre las familias que tiene algún integrante con espectro autista, profesionales y MONTERIZOS, se trabajó para derribar falsas creencias en torno al trastorno. Ayer, 2 de abril Día de la Concientización sobre el Autismo, fue una oportunidad, y cada día lo es, para elegir informarse, puesto que colabora en romper barreras que fueron edificadas en el imaginario social.

Cada persona que se interesa por conocer sobre el TEA, cada institución educativa monteriza que garantiza el derecho a la formación, al vínculo social y a posibilitar la independencia de niños y niñas con autismo y cada institución social, deportiva y cultural que se proyecta bajo igual línea, abre la puerta al real sentido de integración, en el día a día.

Docentes, mamás, papás, hermanos y profesionales de la salud colaboraron en esta iniciativa que tiene por objetivo derribar mitos como los siguientes y que son totalmente falsos:

El autismo es una enfermedad

El diagnóstico de autismo es a partir de los 4 años de edad

Niños y niñas con autismo no logran lazos afectivos

Niños y niñas con autismo viven en su mundo

Niños y niñas con autismo no logran la inserción escolar

El progreso de los niños con autismo solamente depende del Equipo Terapéutico

En esta oportunidad se comparte lo manifestado por dos médicos, por un lado, el monterizo Enrique Racedo, médico-cirujano y Eugenio Cabrera, médico pediatra y neonatólogo. Ellos se encargan de dejar en claro que tener la condición autista no es una enfermedad, no viven «en su mundo» y no es necesario esperar hasta los 4 años para tener un diagnóstico. Las razones las dan ellos.

Por otra parte, en el último mito la profesora en Educación Especial, Romina Pereyra habla sobre la creencia que circula de la imposibilidad de general lazos afectivos, o de manifestarlos. Pero sobre todo, son los propios niños y niñas quienes muestran cada día la falsedad de esos mitos.

