En un nuevo aniversario en homenaje a los combatientes en la Guerra de Malvinas, los recuerdos vuelven a ser noticia, pero en cada uno de los monterizos que tuvieron que atravesar el país «en cumplimiento del deber», como era por entonces, lo vivido perdura en la retina.

El ex comisario y ex combatiente de Malvinas, Guido Salas, dialogó con MONTERIZOS, y desenrolla un hilo, que se conforma de momentos claves de la historia del país enlazados con su propia vida, con la de sus compañeros, con la perspectiva desde un hoy que inevitablemente se enlaza con el pasado.

Ayer, que de pronto fueron años y décadas, el después que fue peso en el alma y el hoy se conectan.

Y un día, ese día, el mundo se vio de otra forma

«Por aquella época era obligatorio hacer el servicio militar y mediante sorteó me tocó el 989 motivo por el cual me tocó la marina. Un 30 de septiembre me presenté en San Miguel de Tucumán, y en tren nos trasladaron a Rosario y de allí Bahía Blanca y último destino Puerto Belgrano» Salas, como muchos otros monterizos llevan grabado fechas, recorridos y hasta el número por el cual el destino y el contexto histórico los hizo vivir uno de los dolores más grandes del pueblo argentino: una guerra.

Salas continúa su relato detallado, con pausas momentáneas, con una mirada que por momentos ubica su punto de fuga lejos, muy lejos en el calendario. «Después de dos períodos de instrucción, me destinaron al porta-aviones ARA 25 de Mayo. Pasó fin de año del ’81; comenzamos 1982, pasó enero, pasó febrero y nos llegó marzo», la acotación detallada del monterizo, pareciera buscar retener momentos de esos meses, saborear la relativa tranquilidad, antes del huracán que, por entonces se percibía cerca y no estaban equivocados.

«En marzo iniciamos los controles para ver como estaban los equipos y sobre todo los porta-aviones. Hacia el 20 de marzo la flota ya estaba lista, se cargó combustible, víveres y armamento para el porta-avión y para los aviones, al igual que los otros buques». Salas explica aquí que mientras se trabajaba en los preparativos, desde su lugar podía ver a lo lejos, en alta mar el Buque San Antonio «que es el que haría el desembarco en las Islas. Yo miraba todos, imaginate yo era un soldado raso en esa época».

«Un 28 de marzo partimos, nadie sabía nada. Mi trabajo específico era estar en cubierta de vuelo en la cual yo centraba los cable de frenado cuando los aviones aterrizaban».

Salas recuerda a otros compañeros de Monteros «estaban en otras divisiones y los veía muy poco, porque si bien estábamos en el mismo buque, eramos más de 1500 personas y trabajando todo el tiempo». Así también, la reflexión sobre los compañeros, lo llevaron a la familia «en una vida tan disciplinada, lejos, uno valora mucho la familia».

Volver ¿y ahora qué?

Dicen, quienes la vivieron y aquellos que aún se encuentran en situaciones de guerra en el mundo, que un acto de esa índole cambia a las personas para siempre, la frase «nada volvió a ser igual» no es un mero cliché y Salas lo sabe bien: «Cuando volvimos las cosas no estaban bien, nos decían que estábamos locos. Fui a buscar trabajo como técnico en las fábricas y ninguna me abrió sus puertas. Me sentía mal, porque no sabía que hacer de mi vida» expone la frase sobre la mesa, expone la realidad de una sociedad que rápido cambió la máscara del argentino orgulloso de sus combatientes, por la del desprecio a esos monterizos, que no tenían la culpa de nada, pero el peso de todo.

Ahí estaban, caminando las mismas calles como meses atrás, pero todo era distinto y ver la hipocresía en los ojos de quien sonríe al pasar, también cambia y forja el carácter. «Mi pilar fue la familia, mi madre, mi padre nunca me abandonaron y había que seguir adelante».

Los caminos volvieron a llevar a Salas al espacio de las fuerzas armadas «Cuando ingresé a la policía, yo no dije que era ex combatiente» En los años que siguieron Salas participó de cada acto homenaje sin pronunciar palabra al respecto, «Jamás recibí medallas del Congreso o la Armada». «Mi función ya era otra, estaba casado, estaba construyendo mi familia y había que llevar el sustento a la casa».

No hay hoy, separado de aquel que uno supo ser

Algunos callan, porque allí creen encontrar sosiego para el espíritu, otros se animan a hablar con los más allegados, están también los que tuvieron la suerte de aún mantener contacto con sus camaradas y cada tanto, a sabiendas que por lo vivido, hay cosas que con una palabra o un gesto, explica todo. Pero ninguna estrategia, en realidad, puede borrar voces, risas, miradas, chistes, fríos y miedos compartidos:

«En noviembre (de 2019) estaba en Buenos Aires, cerca de la Casa Rosada, estaba yendo a hacer unos trámites de la Armada y vi los nombres…». Una leve pausa en Salas, respira, prosigue pero la voz falla un segundo, lo que tiene en su mente, entró como fuego, para calentar la garganta y sus ojos, entonces lo dice: «Ahí estaba el nombre de mi compañero que estuvo en la instrucción conmigo, Alfredo Enrique Galvez, que nunca lo voy a olvidar, estuvo ahí y por cuestiones del destino a él le tocó el crucero y a mi el porta-aviones». Decirlo no es fácil, pero ese nombre fue dicho con firmeza, pues en reconocimiento lo requiere así, para el ex combatiente monterizo.

«Yo sigo mi vida, Monteros me ha brindado mucho, pero algunas veces uno lleva algo dentro que no lo puede sacar. Son momentos tristes… muy tristes…muy tristes porque son compañeros que se han ido». A Salas le cuesta decir cada una de estas palabras, pesan, duelen en la garganta de la tensión en sus músculos, que sin darse cuenta se ha puesto rígido.

Respira, el recurso vuelve a funcionar y entonces ofrece un tesoro para ser compartido: su reflexión, que ha sido canalizada a través de los poderosos recursos retóricos, que ayudan a las almas inquietas y apesadumbradas a poner en palabras los dolores más profundos:

«En esos lugares he visto la cara del miedo, sentí frío y dolor…lloré, sufrí, viví momentos que otros no hubiesen preferido olvidar. Navegué donde otros temieron navegar; por esto estoy orgulloso de lo que soy: un marinero, un veterano de Malvinas y estoy muy orgulloso también, porque defendí mi Patria».

«Para terminar quisiera invitar a la comunidad de monteros a pensar en relación a esta pandemia. Salga lo menos posible, que se cuiden en sus casas, porque a este enemigo no lo vemos. Cuando estaba allá… sabía que había en el frente, pero aquí no y es muy peligroso».