Mediante un decretó, los concejales Hernan Aldonate, Rafael Garrido, Fabian Gimenez, Eva Guerra, Omar Perez, Gonzalo Racedo, Juan Marcelo Ruiz y Esteban Urueña, decidieron donar el 50% por ciento de sus haberes para el Hospital Lamadrid de Monteros.

«La pandemia del coronavirus nos obliga a unir esfuerzos en estos momentos de crisis». «Somos conscientes de las necesidades que padecen nuestro pueblo y en especial las personas de bajos recursos», explica la fundamentación del decreto.

«Lo donado será destinado a la compra de insumos necesarios que serán determinados por las autoridades del referido nosocomio», dice una parte del decreto. «El dinero retenido será entregado a la persona de las directoras del Hospital, Dras. Andrea Piredda (Directora) y Carolina Serra (Subdirectora). La disposición de la medida, será hasta que dure la emergencia epidemiológica.

Consultado sobre el decreto el presidente del Concejo Deliberante, expresó que esto fue consensuado por ocho de los diez concejales del cuerpo. «Como presidente llame uno por uno para avisar sobre el decreto, y obtuve el visto bueno de ocho», expresó Gimenez a MONTERIZOS.

Ruiz Moreno y Castro trabajan con elementos para la sanidad

Por su lado los concejales Juan Ruiz Moreno y Ramón Castro, expresaron a MONTERIZOS, que ellos ya vienen trabajando en el tema sanitario, y no tan solo por la emergencia del coronavirus.

«No tengo miedo que me critiquen por no haber donando parte de mi sueldo, lo que si me molestaría es no haber hecho nada para cuidar de mis amigos, de mi familia y de mis vecinos», dijo Ruiz Moreno,

Por su lado, Ramón Castro, indicó que durante todo el año, la mitad de su sueldo va para asistencia social, como ser medicamentos y otras cuestiones ligadas al bienestar de los vecinos.

Ambos concejales ya trabajan en la construcción y adquisición de materiales de primera necesidad para combatir el coronavirus (barbijos, mascaras, entre otros elementos).