René Pérez, más conocido como «Residente», sorprendió a todos sus seguidores al anunciar cerca del mediodía que por la tarde realizaría un vivo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El cantante y ex pareja de Soledad Fandiño arengó a sus seguidores a dejar en su muro todas las preguntas que quisieran que le hiciera al primer mandatario, al tiempo que publicó un video de su hijo, Milo, quien no dudó a la hora de preguntarle al presidente si se lavaba las manos «cantando el cumpleaños feliz» o «contando el tiempo».

En un principio, la entrevista estaba pautada para las seis de la tarde -hora local-, pero se postergó veinte minutos para respetar la convocatoria que distintas organizaciones feministas realizaron por la ola de femicidios que se potenció en el país tras el decreto del aislamiento obligatorio por la pandemia.

Al horario pautado, al menos 80 mil personas aguardaban la conexión del presidente de Argentina, quien justificó su demora. «Está saliendo de una reunión y yo no me llevo muy bien con esta mierda de tecnología», justificó el músico, quien no ocultó sus dudas a la hora de cómo llevar adelante el live».

El ida y vuelta entre «Residente» y Alberto Fernandez



«Gracias por el tiempo, sé que estás súper ocupado», arrancó el cantante. Del otro lado, Alberto desde su despacho en la residencia de Olivos. Para ese entonces, la cantidad de seguidores en vivo ya ascendía a 117 mil. A continuación, las preguntas:

-En la situación actual donde la pandemia destruye la economía de todos los países de América Latina, ¿no tendrían que suspenderse los pagos de las deudas extranjeras?



-Mirá, creo que esta pandemia nos da una oportunidad única como humanidad. Me da la sensación de que tenemos la oportunidad de hacer un mundo más solidario. El otro día en el G20 les dije que es difícil seguir exigiendo con semejante pandemia que los pueblos tengan que pagar los créditos antes que salvar a su gente. La segunda cosa que pedí es terminar con los bloqueos económicos, porque la pandemia nos exige ser muy solidarios con todos y hay países que por razones políticas hoy no pueden ingresar medicamentos. Es imposible pensar que somos buenos seres humanos dejando que esas cosas ocurran. Esas cosas las planteo con mucha firmeza. Aquí nadie se salva solo.



¿Hay un plan oficial para no pagar la deuda por el momento?

-Siempre dijimos que no íbamos a pagar a costa de los argentinos. En este momento la prioridad es la salud y la vida de los argentinos. Hemos presentado un plan, pero tienen que entender el momento que estamos viviendo. Me puso muy contento escuchar a la directora del Fondo Monetario, porque hizo una apelación muy parecida a la que estoy haciendo yo. Espero que el mundo entienda y que una vez escuche y entienda en que este sistema capitalista te puede durar diez minutos la fortuna. Es para que pensemos de qué nos sirve concentrar tanta riqueza si un virus puede terminar con toda tu fortuna en diez minutos, ¿para qué sirve todo eso?



-En su última cadena se mostró muy duro contra los empresarios que despidan en estos momentos, ¿serán multados los que aprovecharon el vacío legal?



-Hasta acá, los despidos no se han concretado y no se van a concretar. Efectivamente, hay una empresa en la Argentina que quiso despedir a 1.500 empleados. Fui muy firme y no voy a dejar que eso pase. Estuvimos trabajando a la mañana con el Gabinete y le di instrucciones al ministro de Trabajo para impedir los despidos. Vamos a cuidar durante estos meses el trabajo de los argentinos. Hemos dado muchísimos recursos para que las empresas no despidan personal. Hemos propuesto hasta que el Estado les pague parte del sueldo, pero que no haya despidos. Vamos a ser firmes



-¿Cuál es la capacidad de respuesta del país en cuanto a camas y respiradores?

–Nos estamos preparando para el peor escenario. Estamos peleando contra un amigo invisible. No sabemos quién contagia a quién. Hay mucha gente infectada sin síntomas. Por todos esos motivos, nosotros estamos trabajando con una lógica: ponernos en una extensa cuarentena para darnos tiempo a organizarnos. Con eso lo que estamos logrando es que el virus vaya más despacio. Ganando tiempo, estamos construyendo toda la infraestructura sanitaria necesaria para hacerle frente a lo que puede ser el peor resultado.

Fuimos los primeros en el mundo en ordenar una cuarentena obligatoria apenas conocimos la existencia del virus y, hasta ahora, los primeros resultados son buenos. Parecen decir que estamos dominando al virus. Lo importante como sociedad es dominar al virus y no que el virus te domine a vos. Muchos países impusieron la cuarentena tarde, cuando no pudieron ya parar el contagio.Nosotros lo estamos controlando.

Los argentinos tienen que saber que si seguimos cumpliendo con las reglas que nos hemos impuesto, nos va a ir bien. No vamos a salir indemnes, porque nadie sale indemne; que nos vaya bien quiere decir que suframos lo menos posible. Que tengamos menos contagios y que menos gente pierda su vida.

Algunos médicos reclaman falta de barbijos e insumos… ¿hay alguna medida para prevenir-Hay cierto material que tiene que ver con ropa que rechaza al virus y hay una gran demanda global. Todo el mundo está reclamando esa vestimenta, que es lo que permite enfrentar al virus desde el lado de los trabajadores sanitarios. Es una tela especial que no está en todos lados, son pocos los que producen en el mundo. Hemos comprado, pero todavía no nos ha llegado. Lo que sí estamos haciendo es lo vinculado a guardapolvos, barbijos, guantes; que sí podemos producir en el país.



El cuidado de los trabajadores de la salud es muy importante porque enfrentan al virus con su cuerpo. Si se nos enferman los enfermeros o los médicos tenemos un problema mayor. Es un tema muy especial la protección de los trabajadores de la salud. Tienen que entender que hay una demanda global de ciertos productos que hace que demoren. Llegarán en los próximos días.

-¿Qué medidas está tomando el gobierno para los artistas que están sin poder tocar?



-Yo toco la guitarra, me gusta mucho la música y el arte. Soy un consumidor de arte. Te escucho mucho a vos y me gusta muchísimo lo que hacés. La realidad es que es un tema preocupante. Fui muy amigo de Luis Alberto Spinetta. Luis siempre decía que a los pueblos hay que alimentarles la panza, pero que también hay que alimentarles el alma con arte.

La verdad es que el problema que tenemos son los recitales multitudinarios, eso hoy no lo podemos hacer por el riesgo de contagio. El resultado de eso es que hay artistas, sonidistas, iluminadores que están sin trabajo.



Estamos tratando de que en estos días de cuarentena podamos llevar el arte a la casa de los argentinos a través de la televisión o las redes. Han dado recitales desde su casa, como Fito Páez. El domingo que viene habrá tres horas de transmisión de todos los canales del país con músicos desde su casa.

Desde el Estado estamos viendo de estimular a los artistas incipientes con un pago bajo, pero un pago, para que desde su casa también lleguen a la casa de los argentinos.

(El presidente aprovechó el live para pedirle a René que se sume al programa especial del domingo con un show desde su casa, a lo que el cantante accedió).

-Con la cuarentena aumentaron un 60 por ciento las denuncias por violencia de género. ¿Se está planificando alguna política pública para prevenir los femicidios en estos días de encierro?

-Tenemos algunas dudas sobre la estadística, porque tenemos datos contradictorios.Lo que sí sabemos es que el encierro a veces provoca muchos casos de violencia familiar, muchos casos de femicidios lamentablemente; en el caso de que la gente está sola, suicidios. Las mujeres en la Argentina que son víctimas de la agresión de un hombre tienen un teléfono donde llamar para pedir auxilio.

Las mujeres argentinas saben que soy el primer feminista, el que más quiere la igualdad y preservar los derechos de la mujer.

Lamentablemente el machismo hace estragos y eso no lo podemos permitir. En estos días, cuando conozcamos que hay un hecho de violencia de género, hay que comunicarse inmediatamente con la línea del 144 para poder pedir auxilio.

-«Mi hijo Milo hizo una pregunta… ¿En la televisión hay fútbol o no? ¿Grabaron fútbol para los que no vieron algunos partidos?», le dijo René. Luego, mostró el video en el que el pequeño le pregunta al presidente cómo se lava las manos.

-Un encanto, tu hijo es precioso. El primer punto, para Milo: no tenemos fútbol, está suspendido por la misma razón por la que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios. Es una época para quedarse en casa. Respecto al lavado de manos lo hacés muy bien, yo canso La Balsa hasta el estribillo y ahí sé que mis manos están bien lavadas. Si no tenés jabón cerca, te pasás alcohol.

Fuente: Contexto