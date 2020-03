Un grupo de jóvenes profesionales monterizos se unieron para poder brindar asesoramientos gratuitos a personas que los necesiten y no pueden o no saben como usar las plataformas on line para poder continuar con sus trámites.

«Debido a la situación económica actual de público conocimiento y con la necesidad de evitar contagios y propagación del COVID, con un grupo de amigos contadores y abogados queremos ayudar a aquellas personas que están en condiciones de solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia según DNU 310/2020 para monotributistas categoría A y B, trabajadores informales y trabajadoras de casas particulares. Realizaremos el asesoramiento y trámite de manera gratuita». «Entre todos debemos ayudarnos«, reza el comunicado publicado por los jóvenes en las redes sociales.

A continuación dejamos los números de teléfonos de los profesionales para los asesoramientos (solo WhatsApp)