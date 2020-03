En un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el Banco Central de la República Argentina garantizó hoy el stock de efectivo necesario para todos los cajeros automáticos del país,

Hoy en Monteros, la gente se agolpó masivamente a los cajeros del banco para poder cobrar sus haberes, entre ellas jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Fuentes del BCRA aseguraron a Télam que personal del Tesoro y la Casa de la Moneda «están entregando a los bancos todo el efectivo que piden» sin ningún inconveniente.

En Monteros, los fines de semanas se volvieron tedioso para los que necesitan efectivos y necesitar ir a los cajeros, donde muchas veces están sin dinero para operar.

¿Cuanto cuesta colocar un nuevo cajero automático?

MONTERIZOS consultó a dos altos miembros de entidades bancarias de la ciudad y de San Miguel de Tucumán, y ambos expresaron que colocar un nuevo cajero en cualquier banco, tiene un costo entre «US$ 10.000 y US$ 12.000», indicaron.

En la ciudad los cajeros no llegan a los quince, y que no tan solo es uso de los monterizos, sino de diferentes comunas del departamento, que no poseen un lugar de cobro.