En el Poder Legislativo rigen medidas de estricto aislamiento obligatorio por la posibilidad de contagio de covid-19, debido al test positivo efectuado a un legislador. Sin embargo, la Cámara tucumana prepara una sesión especial, prevista para la primera semana de abril -o a más tardar, la segunda-. El objetivo es tratar una resolución inédita, a través de la cual se girarán todos los ahorros presupuestarios del ejercicio 2019 -un total de $ 293 millones- al Ministerio de Salud de la Provincia. Esos fondos deberán ser invertidos en recursos humanos, materiales y/o tecnológicos que permitan paliar el impacto del coronavirus en Tucumán.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció esta decisión, y explicó que fue acordada con los presidentes de los bloques del oficialismo y de la oposición. “La Legislatura va a hacer un importante esfuerzo financiero, en apoyo a todo el trabajo que vienen realizando los médicos, enfermeros y el personal del sistema sanitario en general. Vamos a acompañar el esfuerzo que están llevando adelante para atender esta pandemia de coronavirus”, señaló el presidente de la Cámara a este diario.

La Legislatura provincial, como el resto de los poderes y organismos del Estado, cuenta con un presupuesto anual de recursos para afrontar los costos que implican el personal, los servicios (luz, agua, telefonía), los insumos (papelería, mobiliarios, equipos de computación) y otras transferencias (como subsidios a instituciones y el boleto estudiantil -ver nota aparte-). En el ejercicio 2019, la Cámara tucumana contó para todo ello con $ 4.197 millones -aprobados en simultáneo con la sanción del Presupuesto General de la Provincia, que ese año, cerró en $125.000 millones-. De los fondos no aplicados por el cuerpo colegiado saldrá el giro para el área de Salud. El “ahorro” total, confirmó Jaldo a este diario, asciende a $293 millones.

El sistema de “ahorros”

Gracias a la ley de Excedentes Financieros (1999), la Legislatura, el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas pueden retener los recursos no aplicados durante el ejercicio para el que habían sido contemplados -es decir, no tienen que devolverlos al Tesoro-, y cuentan con la facultad de utilizarlos en el período siguiente como refuerzo para otras partidas, que pueden no ser necesariamente las establecidas en el cálculo original. Así, a través de una resolución o de una ley, los legisladores pueden redeterminar que los “ahorros” del Poder Legislativo sean girados a Salud.

¿Cómo será la sesión?

El domingo pasado, tras la confirmación del test positivo para covid-19 al líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, Jaldo decretó el aislamiento obligatorio en la Legislatura. La medida fue adoptada en un clima de preocupación, ya que el opositor había participado de la sesión del martes 17. Aquella tarde, afirma Bussi, sintió fiebre y pidió asistencia médica. Aunque el republicano asegura que los síntomas correspondían a una gastroenteritis, resultó ser que, en algún momento -él sospecha que en Tucumán- se contagió de coronavirus.

Jaldo señaló que, debido al decreto interno, está aislado, pero se mantiene en contacto a través del celular con los jefes de los bloques y las autoridades parlamentarias, como el secretario Claudio Pérez y el prosecretario Oscar Fioritto. Así, dijo, se está coordinando la sesión.

El antecedente por el caso de Bussi, sin embargo, llevará a adoptar medidas extremas, advirtió el vicegobernador. Por ejemplo, se solicitará al Ministerio de Salud que se instale en el acceso a la Cámara provincial uno de los dispositivos que permite medir la fiebre de las personas, como el que opera en el aeropuerto. Si bien Jaldo sostuvo que la Legislatura puede implementar una reunión a través de la telecomunicación u otras vías de contacto remoto, aclaró que sería una situación inédita, para lo cual se deberían adquirir insumos con los que no cuenta en la actualidad la sede legislativa. “Confiamos en que no haga falta recurrir a una sesión de manera virtual, como están haciendo en Mendoza. Por el momento, el decreto presidencial por el coronavirus rige hasta el 31 de este mes. Por eso, pensamos en que se podrá sesionar”.

Posibles destinos

Tras el impacto por el coronavirus en Argentina, la Nación anunció un refuerzo de $ 1.700 millones para luchar contra la pandemia en todo el país. El giro de la Legislatura al área de Salud equivale a un sexto esa suma. Fuentes del Ministerio afirman que, de recibir esos fondos, la prioridad estará en el personal, porque se deberán abrir nuevas salas de internación. Y harán falta respiradores, oxígeno, computadoras, reactivos -si los que envíe el Malbrán resultan insuficientes- y medicación. Además, se deberá sostener la atención de los casos usuales.

Fuente: La Gaceta