El coronavirus matienen en vilo a todo el mundo, y en Monteros, se confirmó el primer caso de esta pandemia que no se detiene.

En eso, un trabajador municipal, del servicio de recolección de residuos domiciliario escribió unas sentidas palabras las redes sociales, primero, un pedido de colaboración, segundo, por sus familias, por la ciudad, y por todos los ciudadanos monterizos.

«Hola a toda la gente de monteros, les queria pedir un pequeño favor, mis compañeros y yo trabajamos en la RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIA… TODO TIPO DE RECOLECCIÓN O DE RECOLECCION DE ESCOMBROS TRABAJAMOS LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES DEBIDO A ESTA SITUACIÓN POR EL CORONAVIRUS«, comienza escribiendo, así con minúsculas y mayúsculas.

«Nuestro pedido es si pueden atar bien las bolsitas o cerrar bien las cajas donde colocan la basura luego rociar un poco de lavandina y colocarla en el canasto o en una parte alta donde los perros de la calle no las rompan«, pide a modo de colaboración para que su duro y arduo trabajo sea un poco más llevadero.

Luego, hace hincapié que es un monterizo mas, como todos nosotros. «Les pedimos esto porque nosotros también queremos estar en casa a salvo con nuestra familia pero debemos mantener limpia la ciudad como ustedes sus casas, nosotros salimos con miedo, pero salimos a trabajar y queremos llegar bien a casa sin ningún tipo de contagio o ningún tipo de accidente de trabajo«.

Además señala que trabajan con todas las medidas de seguridad, que le provee el municipio. «TENEMOS GUANTES DE LATEX BAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. USAMOS BARBIJOS Y LLEVAMOS NUESTRA BOTELLA DE ALCOHOL PARA LIMPIARNOS AL COMENZAR Y AL FINALIZAR NUESTRO RECORRIDO«.

Además hay pide mas ayuda de todo: «NO COLOCAR VIDRIOS, MADERAS, ESCOMBROS, JERINGAS O TIERRA, YA QUE LAS BOLSAS SON DE TEXTURA MUY FINA Y SE ROMPEN, PROVOCANDO ACCIDENTES DE TRABAJO Y QUEREMOS LLEVAR LAS MANOS SANAS A CASA PARA LUEGO PODER VOLVER A TRABAJAR A LOS SIGUIENTES DÍAS DE TRABAJOS«. «RECUERDEN SACAR LA BASURA UN DÍA ANTES DEL RECORRIDO MEJOR SI ES DE NOCHE Y SI NO ES MOLESTIA ROCIAR LAVANDINA PARA NO JUNTAR MOSCAS O GUSANO Y TAMBIEN X MIEDO A QUE ALGUNAS PERSONAS PUEDAN CONTRAER EL VIRUS DE ESTA PANDEMIA Y NO QUEREMOS CORRER RIESGOS NOSOTROS Y NUESTRAS FAMILIAS Q NOS ESPERAN EN CASA«.

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y CUIDEN CADA INTEGRANTE DE CASA Y A USTEDES MISMO QUE TODO VA A SALIR BIEN.

BESOS ABRAZOS Y RECUERDEN QUE EN CASA ES LA MEJOR FORMA DE GANAR ESTA GUERRA CONTRA EL CORONAVIRUS. Firmado: Miguel Galvan.