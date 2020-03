ras la confirmación de los siete primeros casos positivos para Covid-19 en Tucumán, el primer mandatario tucumano adelantó que pronto empezarán a realizar los diagnósticos de laboratorio: “Pensamos que esto se dará, según lo calculado por Nación, cerca del fin de semana. Vamos a seguir avanzando en esta dirección, porque en la Argentina y en Tucumán ya hay circulación viral. El coronavirus está circulando“.

En cuanto a las medidas de seguridad, para el seguimiento de que el aislamiento sea cumplido en la provincia, aseguró que están extremando las medidas de prevención y de cuidado. Dijo que dio instrucciones a toda la Policía de la Provincia de Tucumán y al ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que siga articulando el trabajo en el marco del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación Alberto Fernández, y el DNU que firmó la Provincia adhiriendo al decreto presidencial, sobre el aislamiento obligatorio de todas las personas, salvo excepciones contempladas.

Por su parte, la titular de la cartera sanitaria sostuvo que están trabajando articuladamente el sector público y privado para cuidar la salud de los ciudadanos. Y brindó las siguientes recomendaciones para prevenir el virus:

– Respecto a los adultos mayores: la mejor estrategia es que ellos tengan su propio espacio dentro de la casa, con sus propios utensilios y cosas personales. Evitar que salgan a hacer compras o cualquier tipo de trámite. Asistirlos en todo lo que necesiten.

– Sobre aquellos que volvieron de viaje (del exterior u otra provincia): deben quedarse en casa y extremar las medidas de higiene y cuidado. Por ejemplo: limpiar los zapatos con agua y lavandina al entrar al hogar, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón; limpiar las superficies de la casa; ventilar los ambientes; y sobre todo quedarse en casa.

– Aquellas personas que tienen una patología de base: deben saber que son más susceptibles a enfermarse con COVID-19 y por ello deben cuidarse aún más. Extremar los recaudos como el lavado de manos con agua y jabón, evitar el contacto físico, es decir no besarse, abrazarse.

– Para la población en general: si deben hacer compras, tratar que sean cada dos o tres días; intentar salir lo menos posible. Se debe lograr la menor circulación de gente en las calles, para que menos tucumanos no contraigan la enfermedad.

Asimismo, Chahla aseguró que desde hace más de un mes el gobernador puso todo lo necesario para la compra de los insumos necesarios para el personal de la salud, y que estas herramientas se van reponiendo.

También comentó que se abrió un call center más grande para dar respuesta a los llamados de la población respecto al coronavirus, donde profesionales de la salud irán indicando a los usuarios cómo proseguir ante la posible presencia de síntomas.

“Tenemos distintos nodos en Tucumán para responder a esta pandemia: el gran consultorio que tenemos hoy en la provincia para síndrome febril respiratorio es la guardia nueva del hospital Centro de Salud. Cuenta con 34 enfermeras y siete médicos trabajando para poder hacer el triaje a los pacientes que lleguen. Por otro lado también está el hospital Eva Perón para contener todo el este de la provincia, en el sur el hospital de Aguilares, y en el norte el hospital de Trancas. En todos estos efectores se hicieron los simulacros correspondientes. Estamos trabajando todos los de salud para poder respuesta a quienes nos necesiten. Como así también estamos articulando con el sector privado con quienes venimos teniendo varias reuniones para coordinar esfuerzos y activar el protocolo ya sea en lo público o privado”, mantuvo la funcionaria.

Finalmente el diputado nacional, doctor Pablo Yedlin, detalló que las personas que estén regresando del exterior deberán seguir la siguiente normativa: “Si una persona de ese grupo tiene síntomas, lamentablemente todos los que vienen en ese avión deberán aislarse en algún lugar particular que lo va a definir el Siprosa, no podrán ir a sus casas. Hasta tanto confirmemos si esa persona sintomática tiene coronavirus o no y qué síntomas tienen el resto de los viajeros. Si por el contrario todo ese grupo no tiene síntomas, entonces cada uno deberá ir a su casa a cumplir la cuarentena obligatoria”.

Cabe destacar que, participaron de la reunión: el subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandilli; el diputado nacional, Pablo Yedlin, quien finalizó su aislamiento preventivo de 14 días; y los ministros Rossana Chahla (Salud Pública), Claudio Maley (Seguridad), Miguel Acevedo (Interior), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Luis Fernández (Desarrollo Productivo), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia) y Federico Sassi Colombres, en representación de Economía; el fiscal de Estado, Federico Nazur. Mientras que Manzur informó que se mantiene en contacto y trabajando, vía telefónica, con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.