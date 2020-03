“¡¡¡URGENTE!!!! Por favor difundir”, circula desde este sábado por la tarde el pedido a través de WhatsApp. Se trata de una convocatoria lanzada desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia destinada a médicos, enfermeros y kinesiólogos, en el marco de la Emergencia Epidemiológica por la amenaza del Coronavirus en Tucumán.

El llamado es para trabajar en los distintos hospitales de la provincia desde el 1° de abril hasta el 31 de junio. Si bien no está detallado en la página web de la repartición provincial, el mensaje cadena que circula por servicios de mensajería instantánea, y que es compartido por funcionarios de la administración pública, especifica jornadas laborales de 30 horas, lunes a domingos.

La convocatoria se realiza unos días después de que médicos del Hospital de Niños salieran a las calles para reclamar por falta de insumos y de personal médico. En esa ocasión, aseguraron que sólo en ese nosocomio faltaban entre 15 y 18 profesionales para atender la demanda habitual. Además, señalaron que los insumos necesarios para garantizar la protección de médicos y enfermeros había llegado la noche anterior, varios días después de activar el protocolo por Coronavirus a partir de la internación de un niño de nueve años (ya dado de alta) cuyos síntomas coincidían con la patología. Este reclamo fue tildado como “irresponsable” por la ministra de Salud, Rossana Chahla, quien al día siguiente admitió el déficit en recursos humanos.

«Fue un acto de irresponsabilidad no estar atendiendo en los hospitales», había asegurado Chahla en declaraciones a la prensa este viernes, añadiendo que «no es el momento de hacer reclamos. No faltaba nada, había insumos. Los reclamos eran antes, hoy no se puede reclamar».

Hasta hoy sábado en Tucumán se registra un solo infectado por Coronavirus. Una mujer de 46 años, de Yerba Buena, que volvió el pasado 8 de marzo de Europa junto a su familia. La última información oficial brindada acerca de tucumanos en cuarentena preventiva –para personas con antecedentes de viaje al exterior- da cuenta de más de 1.600 recluidos en sus hogares y controlados remotamente por el equipo de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud provincial.

Pese a haber acondicionado los pisos de dos hospitales para la contención y tratamiento de la pandemia, en el Hospital Centro de Salud y el Hospital del Este, son numerosos los ofrecimientos recibidos por el Gobierno de Tucumán para el despliegue de centros de atención de contingencia.

En cuanto a los insumos, grupos de médicos independientes realizan una intensa campaña para la fabricación de todo tipo de elementos de protección mediante el uso de impresoras 3D. Tienen planos, modelos y materiales.

Por estas horas organizan el inicio de la producción. Esto, a partir de la preocupante situación registrada en Italia, donde la cantidad de infectados graves por Coronavirus, con necesidad de asistencia mecánica para respirar, superó los respiradores artificiales del sistema público.

Desde el Sistema Provincial de Salud (SiProSa), en cambio, llaman a la tranquilidad. “Sabemos de la preocupación de algunos colegas y trabajadores de hospitales, pero queremos aclarar que todos los elementos con los que se trabaja, por ejemplo los barbijos, están contemplados por normativas elaboradas por una comisión de epidemiólogos e infectólogos que realizan las recomendaciones pertinentes. Apelamos al máximo de protección y garantizamos los elementos para poder trabajar con tranquilidad en todos los servicios públicos de Tucumán”, insistió a diario La Gaceta el secretario Ejecutivo Médico del SiProSa, Luis Medina Ruiz.

El Tucumano