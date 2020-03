Personal policial inició este jueves 19 la búsqueda de María Pia Vallejo de 27 años, residente del barrio Aeroclub. La joven padece esquizofrenia y se retiró de su domicilio el día miércoles 18, con el celular de su madre.

Desde la Fiscalía I, de turno, del Centro Judicial Monteros se activó el protocolo de búsqueda correspondiente.

La joven, según explicó su mamá, permanecía internada en una clínica de Yerba Buena desde el mes de octubre, donde era cuidada frente a su trastorno mental. La muchacha pasa los fines de semana con su familia y los lunes regresa a la clínica.

Frente a los hechos sociales que acontecen en el país y el mundo, su familia resolvió que por cuestiones de salud y prevención no trasladarse a Yerba Buena y que la joven permanezca en casa. Se pidió permiso en el centro de salud mental, quien accedió al pedido de los progenitores.

El día miércoles, cuando su madre regresó de trabajar, su otra hija se ocupaba de instalar una TV para que María Pia cuente con algún entretenimiento durante la reclusión dispuesta por el gobierno, se estima que la joven aprovechó la distracción de sus familiares, levantó el celular de su mamá y se fue de la casa.

La señora indicó en la comisaría que en un primer momento no se preocupó, porque no es la primera vez que su hija procede de esa manera. Sin embargo, con el correr de las horas y frente a las nuevas disposiciones de seguridad extrema que se indicaron ayer por el gobierno nacional, y al no tener ninguna novedad de ella, su angustia fue mayor y es por ello que resolvió hacer la denuncia y que la joven sea buscada por expertos.