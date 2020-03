“El audio es mío, un audio que mandé a mi familia para alertar”, confiesa a eltucumano.com el concejal de Concepción, Alejandro Molinuevo, mientras escribe un comunicado para el resto de los medios provinciales y nacionales que lo contactaron luego de que su mensaje llegara a los teléfonos de miles de tucumanos y argentinos en momentos de extrema sensibilidad por la propagación del Coronavirus.

Molinuevo, quien además preside el Concejo Deliberante de Concepción, no se desdijo de las cifras expuestas en el audio pese a no haber estado presente en el encuentro al que aseguró haber asistido a su familia. Sin pruebas, sin haber escuchado él mismo lo que cuenta en palabras, y atribuyendo las cifras a lo que le contó una persona de confianza que supuestamente habría estado presente, siembra el pánico entre los suyos y, luego, en todo el país.

“Es gravísimo lo que va a pasar en Tucumán. Ya hay 350 muestras de Tucumán en el Malbrán. Esas 350 muestras acá en Tucumán se les descartó la gripe, dengue y neumonía, es decir que tienen muchas posibilidades de que tengan coronavirus. Se espera que haya 200.000 enfermos de coronavirus en Tucumán. Hay solamente 300 respiradores. Saben que va a morir mucha gente en Tucumán. Es para a partir de mañana salir a avisar. Va a morir gente amiga, ojalá no muramos ninguno de nosotros”. (Frases destacadas del audio).

“Estoy realmente muy preocupado. Tengo amigos médicos adentro y afuera del país. Sería una bendición de Dios que yo me equivoque, pero me dicen que no”, sostiene el concejal concepcionense que nunca estuvo en la reunión a la que refiere, mientras otras fuentes aseguran a este diario que los números dados por Molinuevo jamás fueron expuestos en el encuentro.

El edil de Concepción insiste en que su intención no era que el audio se vuelva viral. Dice que un familiar lo reenvió a un grupo de docentes y que, luego de eso, no hubo vuelta atrás. “Casi lo mato”, recrimina y ríe.

Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social, a quien Molinuevo adjudica las cifras que supuestamente un colaborador suyo escuchó, señaló que efectivamente hubo una reunión para coordinar acciones por los comedores de escuelas que permanecerán abiertos durante la emergencia epidemiológica, y que el tema de la pandemia fue tratado muy en general y en términos globales. “La vocera oficial para hablar de cifras debe ser la ministra de Salud Rossana Chahla”, contestó a este diario.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo, uno de los miles de tucumanos que recibieron el audio, se refirió en duros términos a la máxima autoridad legislativa de Concepción. “El Presidente es un estúpido, falta a la verdad. Entonces yo le pediría a Sánchez, a este gran intendente de la ciudad de Concepción, salga a desmentir sino es cómplice de la aberración que dijo el Presidente del Concejo de Concepción”, expresó según consigna el portal Vientos Tucumanos.

“La verdad siempre triunfa y el tiempo me va a dar la razón”, insiste Molinuevo, que en el audio asegura haber asistido a la reunión a la que refiere y, por teléfono, lo desmiente. «Yo prefiero alertar a quedarme callado», concluye.

