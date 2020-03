En comunicación con la prensa local, desde el Hospital Gral. Lamadrid, la directora de la institución, Doc. Andrea Piredda, brindó detalles de cómo se trabajará en estas dos semanas desde la entidad y cómo se encuentra, según el registro que llevan a cabo, el control por la pandemia del Coronavirus.

Lo primero que destacó la directora fue que la población tome conciencia de lo rápido que se expande el virus y por lo tanto lo imperioso que resulta quedarse en casa y evitar cualquier tipo de salida, a menos que sea por lo indispensable.

«Durante el fin de semana tanto el Ministerio de Salud de la Nación, como de la provincia se trabajó en el diseño de normativas claras para la población. La primera es que no haya circulación, para evitar la circulación viral. En Tucumán no hay casos confirmados de Coronavirus. Si estamos atentos a cualquier diagnóstico, por eso contamos con todo lo necesario para hacer los diagnósticos: personal capacitado, y recursos materiales».

Recordó también que «La pandemia ataca a las personas más vulnerables, es decir: mayores de 65 años y aquellas personas con enfermedades pulmonares, oncológicas y enfermedades crónicas que generan disminución de su inmunidad. Por eso les pedimos que salgan de casa lo menos posible».

Piredda anunció además que el uso del sistema de salud también va a estar restringido, «No es que se dejará de atender. Sino que el personal de salud estará a disposición de casos de emergencia y aquellas situaciones que no se pueden posponer. Por ejemplo en lo que respecta a control de embarazadas y de niños sanos, personal del hospital irá al domicilio para que los pacientes no tengan que salir de casa y sean atendidos bajo el mayor resguardo posible. Lo mismo se hará con los pacientes de enfermedades crónicas: diabéticas, de quienes se tiene un registro completo a cargo del personas de salud».

«Los niños, según lo que se pudo conocer, si se infecta, no lo hacen en gravedad, como ocurre con personas mayores o los pacientes de riesgo, pero son portadores. De todos modos, el protocolo se activa cuando llega alguien con fiebre y a tenidos contacto con alguien del exterior o con alguien infectado, el médico comienza por descartar otras enfermedades, como: dengue y enfermedades gripales. Si el profesional tiene sospecha que puede ser coronavirus, se toma una muestra. Es importante destacar en este punto que, el sistema de salud cuenta con médicos centinelas que van a domicilio a tomar esas muestras. La misma se procesa y envía para el diagnóstico».

«Estamos a la espera de recibir de nación el kit correspondiente para que cada hospital pueda realizar las muestras. Mientras tanto se trabaja derivando a una entidad que se encarga en Tucumán de hacerlo».

Cirugías programadas

Lo que está programado, se va a reprogramar, para que la atención sea en otro momento, de no ser una urgencia, indicó Piredda. Pero también sostuvo que » a diferencia de otros hospitales, al no tener casos sospechosos de Coronavirus, hay cirugías que estaban programadas, que son necesarias llevarlas a cabo y sí se realizarán. Son pocos los casos, así que se se concretarán».

«Llegado el momento de tener circulación viral, se volverá a evaluar cada caso y de ser urgencias se reprogramarán para más adelante».

Medidas de prevención en Monteros

Otro punto que fue tratado por la directora del hospital tiene que ver con los cuidados que debe tener cada persona: lavado constante de manos con agua y jabón, luego el alcohol en gel, en una segunda instancia. También puso énfasis en aclara que: «no todos deben usar barbijo, eso no tiene sentido, quien lo debe usar es el paciente enfermo«.

«Tenemos que tener conciencia social, no me lavo las manos solo por mí, sino también lo hago por el otro. No estoy en cuarentena, solo por mí, sino por los demás». Sobre los pacientes que llegan al hospital con síntomas febriles el protocolo de la institución determina que esos pacientes son atendidos en los Consultorios Febriles, que ya están habilitados, que es uno de los primeros consultorios en el ingreso principal al hospital. «También trabajamos en otro sector del hospital, aislado, y que se lo tendrá en uno días».

«Mantengamos a los niños en casa, por algo se suspendieron las clases y que esta medida no implica: vacaciones. Las acciones de prevención tomadas son para que la curva de la epidemia no se dispare de manera exponencial y poder así tener la menor cantidad de infectados y que puedan ser controlados».

Por último, la profesional fue consultada sobre los casos de denuncias por personas en Monteros que no cumplan la cuarentena. «Si se conoce de algún caso se debe hacer la denuncia. La persona que vino desde el exterior debe cumplir 14 días en casa, tenga o no fiebre. De tenerla debe informar al servicio de salud y el médico centinela se presentará en domicilio a extraer la muestra».

Por consultas se deben poner en contacto con el: 08005558478, que es de vigilancia epidemiológica.

Control del dengue en Monteros

Al respecto la doctora informó que en Monteros se registraron casos sospechosos que ya están siendo controlados, «Pero los estudios que se hicieron hasta el momento todos dieron negativo».

Por el momento, Monteros no cuenta con casos positivos de dengue. «Se recuerda que durante todo el año pasado y en 2020 se continúa con la campaña de concientización y prevención sobre el dengue, en un trabajo articulado con la Municipalidad».