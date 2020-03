Celina Aldonate (España), Anabel Barrera (Indonesia), Celeste Pérez (Italia) y María Victoria Assad (Estados Unidos), son cuatros monterizas que por diferentes motivos se encuentran lejos de Argentina, y todas miran con preocupación a la pandemia por el coronavirus.

El WhatsApp acorta la distancia con el mundo, y en MONTERIZOS aprovechamos la tecnología para hablar sobre el virus mundial que aterra al mundo: el coronavirus.

Todas viven con preocupación, pero esperan que pronto se pueda detener la enfermedad que mantiene en vilo a todos.

La Dra. Celina Aldonate, que reside junto a su familia en Alforja, Catalunya, ha comentado que desde hace días se encuentran encerrados en casa. “La consigna es esa”. ”Yo vivo en un pueblo pequeño, en una urbanización alejada, aquí es todo tranquilo, pero en las grandes ciudades, como en Barcelona (distante a un poco más de 100km), la cosa es más complicada» indicó.

“Acá en España hay un poco de locura, pero creo que se podrá controlar la expansión”, comenta, para luego agregar que solamente se puede salir de casa para comprar en farmacias y alimentos. “Bares, teatros, restaurantes y sitios de divertimentos, todo está cerrado, la policía está controlando todo el tiempo”.

Aldonate también hizo hincapié en que las autoridades han multado y han penado con días en la cárcel a los que no cumplen con la cuarentena obligatoria. “Se ha suspendido todo, esperemos que todo esto mejore”, cerró.

“Maldito coronavirus, me cancelaron los vuelos y estoy barada”

Anabel Barrera es otra de las monterizas que anda en otra parte del mundo. La pandemia la ha encontrado en Bali, Indonesia y con pasajes en avión cancelados, para regresar a Argentina.

“Debería estar en Japón, pero como me cancelaron los vuelos, todavía sigo en Bali”, le cuenta a MONTERIZOS. “Está todo muy complicado”, dijo.

“En este lugar casi en su totalidad viven de turismo, y en las calles no se ve mucha gente, los hoteles casi vacíos”, relata y agrega que restaurantes y templos continúan abierto.

El viaje inicial de Anabel era hacía Japón, pero la pandemia obligó a reprogramar todo. Ahora lo único que desea es volver a Argentina y ponerse en cuarentena, como lo indica las autoridades.

“Al que lo encuentran en la calle va en cana”

La policía italiana usa todo el rigor con los que desafían a la prohibición de la cuarentena

Celeste Perez vive desde hace 9 años en Trentino, al norte de Italia, donde el coronavirus pega con fuerza a los más ancianos. “El decreto estilo toque de queda, ya fue impuesto por el gobierno y ya cumplimos el cuarto día en casa encerrados”, explicó.

“Trabajo en la zona de la Lombardía, ahí el coronavirus está castigando a los ancianos, se cerró todo por disposición de las autoridades y nos mandaron a nuestros hogares”. Pérez cuenta que al igual que en Tucumán u otras provincias, la gente se agolpó rápidamente a los supermercados para comprar elementos para subsistir durante la cuarentena, que fue dada hasta el 3 de abril.

“Lo más grave en esa región es que los médicos no dan abasto, no hay camas, no hay médicos, por eso les digo que hay que cuidarse, hay que cumplir con los anuncios, es desesperante ver la situación en las que están los abuelos”, explicó angustiada.

“Acá la policía te encuentra en la calle y te lleva en cana (sic), hay que cumplir a rajatabla con todo”, indicó. Y trazó un paralelo entre el norte y el sur de Italia. «En el norte hay mucha educación, mucho respeto, la gente hace caso a las autoridades, en el sur es otro tema y se parece más a Argentina con el respeto y la educación hacía los gobiernos».

Por último dijo que la Unión Europea se lavó las manos con el tema, y que el gobierno italiano se puso todo al hombro para frenar esta pandemia.

“Nos quedemos todos en casa, respetemos la cuarentena”

María Victoria Assad, está radicada en Miami, Estados Unidos, donde a partir de mañana todos los locales estarán cerrados por quince días por cuarentena.

“Hay una psicosis generalizada en esta parte, pero siento que eso no ayuda en nada”. “Soy consciente de la gravedad del caso, la importancia que tiene esta situación, tomando las medidas, usando el alcohol en gel, lavándonos las manos, y otros recaudos necesarios nos ayuda a prevenir todo esto”.

Assad cuenta que hasta hace dos semanas, todo era normal, las fiestas y los eventos se sucedían a diario en la zona de las playas, pero que éste fin de semana todo ha disminuido por completo. “Había mucha fiesta, pero a partir de ayer los bares y restaurantes deben cerrar a las 11 de la noche, pero desde mañana, ya todo estará cerrado”, señaló.

En Miami, las grandes marcas, como Apple, cerraron sus puertas

“Es la primera vez que siento mucho preocupación, estamos tomando las medidas, nos estamos cuidando, pero como en todos lados, también hay gente que no se cuida, que no respeta, la única manera de que la gente tome conciencia es esta, quedándose en casa, que se cierre todo, y es realmente la única manera que el virus no se propague” y deja un mensaje. “Evitemos las aglomeraciones, las salidas sin necesidad”.

“Nosotros acá podemos salir para hacer las compras en los supermercados, ir y volver, pero no se ve desabastecimiento y ni la locura que hay Tucumán, como vi que sucedió en Concepción”.

“Espero que todo esto pase pronto y podamos vivir en paz y poder hacer nuestra vida de manera normal en todo el mundo”.