Con 7.798 casos confirmados de coronavirus, España es el quinto país, con más infectados en el planeta, detrás de China, Italía, Irán y Corea del Sur, y se enfrenta a las horas más inciertas en el combate contra el coronavirus.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez firmó ayer el decreto que instaura a partir de mañana el estado de alarma en todo el país. Un monterizo, Juan Carlos Soria, que reside en la Comunidad Valenciana cuenta a MONTERIZOS como es vivir en el estado de emergencia que decretaron las autoridades.

«Con todo el protocolo de Alerta Nacional. Únicamente están abierto supermercados, estancos que son lo que venden tabaco y farmacias», explica Soria, y agrega que los bares, restaurantes, locales bailables y hoteles están todos cerrados. «Las clases fueron suspendida por 15 días a partir de mañana lunes».

«A mi me notificaron en el trabajo la suspensión temporal sin especificar el tiempo». «La gente hace ya semanas que se volcó de lleno a los supermercados y se cargó de mucha mercadería, carnes para congelar y no perecederos para evitar salir», continúa, y agrega un dato que puede ser doloroso de leer para un argentino, «sin dudas la madures que hay acá hará que sea más llevadero todo». Acá nadie sale a la calle, pero en Argentina todavía no se toman en serio lo que es el coronavirus», dice con dureza.

«Acá en España se respeta mucho al policía nacional o local, que procede bien, sin exceso de autoridad y te pide todos los papeles y nadie hace problema, en Argentina, hasta criticamos este accionar porque nos parece avasallante y automáticamente se lo compara con una dictadura».

Soria se encuentra encerrado en casa junto a su familia, también monterizos, que emigraron hace más de 20 años a Europa. «Estamos recluidos en casa, pero tranquilo, hacemos los que nos indican las autoridades, la prevención es el mejor método para combatir, pero lo debemos hacer entre todos».

Por último dijo: «el permanente contacto con mis hijos hace que tomen conciencia y que ellos sean también transmisores a toda la gente de su entorno afectivo y laboral en Monteros, entendiendo que toda crisis supone pérdidas materiales, y eso son los momentos que nos deben hacer pensar que primero está nuestra salud y la de nuestra población, y cerró con un mensaje «Si me cuido también estoy cuidando al prójimo«.