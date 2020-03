Ayer se confirmó en sesión parlamentaria que el actual director de Transporte de la provincia, Hernán Aldonate, quien fue elegido concejal en primer término en las elecciones provinciales del 2019, solicitó el retorno al Concejo.

En noviembre de 2019, Aldonate había solicitado una licencia para seguir al frente de la Dirección de Transporte de la provincia. Una vez que fue habilitado por la Junta Electoral, asumió en su lugar en el Concejo Deliberante, Rosana Chaban, quien se ubicaba en segundo término de la lista de «Juntos Podemos».

Al ser entrevistada por MONTERIZOS, Chaban indicó «Somos un equipo, corresponde que vuelva. Las cosas no se dieron como suponíamos». En relación a estos meses en la banca reflexionó «Creo que dejé un camino trazado, voy a seguir trabajando como parte del equipo, para que mantengamos el objetivo de marcar la diferencia».

El expediente con el pedido realizado por Aldonate espera la firma del presidente del Honorable Concejo Deliberante. De concretarse a la brevedad implicaría que la sesión de ayer fue la última de Rosana Chaban en el cargo.

Chaban desde noviembre hasta marzo presentó 5 proyectos. «Espero que se mantengan en curso, que sean trabajados». Además destacó el acompañamiento de sus pares en el recinto «Mis compañeros entendieron que era la primera vez que asumía esta función, me ayudaron mucho, trabajamos de forma diaria. El ser concejal, no es como piensan algunas personas que es aparecer para la foto. No. Se está a disposición de los vecinos todos los días, se recorren los barrios y se escucha a cada vecino, porque esa es una de las funciones principales, para poder tratar las problemáticas de a ciudad».