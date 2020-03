Científicamente lo que se conoce sobre la endometriosis es: El tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero —el endometrio— crece fuera del útero. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. En raras ocasiones, el tejido endometrial se puede diseminar más allá de los órganos pélvicos.

Con la endometriosis, el tejido similar al endometrio actúa como lo haría el tejido endometrial: se engrosa, se descompone y sangra con cada ciclo menstrual. Pero debido a que este tejido no tiene forma de salir del cuerpo, queda atrapado. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencias, es decir, bandas anormales de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí.

Si eso acontece dentro del cuerpo de una mujer, desde el inicio de su período o pasado ya algunos años, ¿qué consecuencias genera? La psicóloga Fernanda Safatle habló con MONTERIZOS sobre cómo se lleva una enfermedad que aún no tiene cura, trabajar en la lucha para que la ley de endometriosis sea promulgada en la provincia y encima romper mandatos sociales que le dicen «¿Y los hijos para cuándo?»

Conocer para aprender y aprender para elegir

Safatle es una de las tantas monterizas con endometriosis, es licenciada en psicología, forma parte del grupo Endoguerreras Tucumán, está casada y si bien reconoce que las dudas y el cuestionamiento a Dios, a la vida por tener la enfermedad la dominaron en algún momento, hoy reflexiona en la importancia de difundir y que todas las mujeres a las que pueda tener alcance, conozcan de qué se trata y cuáles son sus consecuencias.

La endometriosis tiene muchos títulos que definen sus características: es una enfermedad cara, es una enfermedad invisible, es una enfermedad sin cura…por ahora, es una enfermedad dolorosa física y psicológica. «Es una enfermedad que no todos los ginecólogos conocen y que requiere ser tratada de manera interdisciplinar. Cuando estás buscando quedar embarazada y no se da, enterarse de que la endometriosis es la causante, se requiere un acompañamiento psicológico, el apoyo de la pareja, de la familia y que se conozca de qué se trata, para evitar hacer preguntas que no corresponden», reflexiona Safatle.

Ella muchas veces cumplió el doble rol de acompañar a otras mujeres como psicóloga, que al enterarse que tenían la enfermedad se sintieron mal emocionalmente y a la vez como mujer, la empatía, si es que la hay, jamás se puede disociar, y Fernanda jamás pudo «Son muchas mujeres en Monteros que tienen la enfermedad y la mayoría llegó a su diagnóstico buscando quedar embarazada, como fue mi caso también».

Fernanda cuenta su historia para guiar a otras mujeres «Como la ley no fue promulgada, los médicos no están ‘obligados’ a capacitarse sobre el tema y por eso muchas, pero muchas veces dan malos diagnósticos, por desconocimiento». El proyecto de Ley Endometriosis fue sancionado por unanimidad el 8 de agosto de 2019 en la Legislatura de Tucumán. Sin embargo, desde entonces hasta ahora no hay novedades sobre su proceso a promulgación.

En su momento, el legislador César Dip, había manifestado en relación al grupo de Endoguerreras Tucumán: “Querían que trabajemos un proyecto que las puedan acompañar, debido a que el tratamiento es muy costoso”. Además de costoso, doloroso. Para saber con certeza si una mujer tiene o no la enfermedad, la cirugía es la única vía. «Yo pude hacerme una cirugía laparoscópica», es decir: es la alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta convencional en la que se utiliza una pequeña cámara llamada laparoscopio para ver dentro del abdomen. Se realiza a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal. «Pero no todas las mujeres tiene una obra social que les cubra y deben hacerlo en entidades públicas, que por lo general, aplican la cirugía convencional.

Conocer sobre el propio cuerpo, en una mujer, es fundamental para poder llegar al diagnóstico, hay una característica fundamental: los dolores pre y durante el sangrado mensual. Los dolores intensos, esos que tiran a la mujer en la cama, o que se la ve hecha un bollito porque es la única posición que encontró para que el dolor pase, no es normal. «No es normal, eso no es normal» repite Safatle, conciente que muchas mujeres tienen el imaginario aferrado a que «si duele bancátela, porque sos mujer».

«Los dolores no son siempre durante el período, algunas veces y en algunas mujeres se da días antes, o también algunas chicas tiene sangrados fuera de la semana correspondiente. Hay que consultar al médico, y si el ginecólogo/a no sugiera la posibilidad de que sea esta enfermedad, hay que preguntar, sin miedo, sobre la misma. Es una forma que el profesional que está atendiendo a esa mujer investigue o consulte a otro médico».

En Tucumán solo hay un profesional especialista en endometriosis, solo uno y se estima que 1 cada 10 mujeres tienen la enfermedad. ¿Por qué no se investiga más entonces? A lo largo de los siglos, los mitos pudieron más, incluso hoy, tanto profesionales de la salud, como alguna mamá u otro familiar dice: «Es normal que duela», «No seas exagerada, no es para tanto», «Levantate a limpiar, que estas indispuesta, no enferma». Cada mujer es única, sus dolores son único y su «capacidad» para soportarlos también.

Otra característica que se vincula a la enfermedad, son los quistes. El médico detecta quistes en edades tempranas, como parte del tratamiento da a la paciente anticonceptivos, para que se diluyan. El problema se resuelve, pero de forma temporal. «Si hay quistes, puede ser una posibilidad que esa mujer tenga endometriosis. El desconocimiento en algunos ginecólogos llegó a tal punto, que a una compañera del grupo la levaron a cirugía porque le médico dijo que tenía un tumor, hasta esas cuestiones aberrantes han llegado a ocurrir».

La otra característica es la infertilidad, o no lograr un embarazo de forma convencional. «Entonces hablamos de la otra cuestión de esta enfermedad: es cara. Si para detectarla hay que someterse a una cirugía. Pensar en que la enfermedad no te va a ser un obstáculo y elegir someterse a tratamientos de fertilidad, por ejemplo, es pensar en mucho dinero y en un gran desgaste mental. Yo elegí no hacerlo y ver otras alternativas».

Fernanda, como muchas otras monterizas reflexionan sobre la maternidad, «He estado enojada con Dios, pensando en por qué a mí, que me gustan tanto los niños, que deseo uno. Pero así también con el paso del tiempo y con el apoyo de mi marido y mi familia, entendí otras cuestiones: maternar no es solo parir». La adopción es una opción para algunas familias, «o no tener y dedicarnos a otras cosas que nos da la vida. La presión social sin dudas, es un tema que hay que trabajar. Nunca falta la pregunta indiscreta, o aquellas mujeres, que aún sabiendo de la situación de que otra no puede concebir, llegan a hacer comentario como ‘llego tarde al trabajo porque tengo hijos, vos no tenés, así que no sabés lo que es’, eso duele. Aprender a responder también es importante» aclara Safatle.

Y es entonces que se entiende la importancia de tratar y pensar la enfermedad desde varias aristas, no solo el médico para la atención y el cuidado físico, sino también el profesional que ayude en el proceso emocional, y la comunicación, la difusión del tema, el manejo responsable de la información «No todo es absoluto, la enfermedad no se presenta igual en todas las mujeres, están aquellas que teniéndola si lograron quedar embarazadas, o incluso después de tener un hijo, intentaron nuevamente y no pudieron nunca más».

Cuanto fue consultada al final de la entrevista, sobre qué era importante para una mujer con endometriosis Fernanda fue contundente «El apoyo de la pareja, si es que hay, el acompañamiento de la familia, y el respeto por lo que esa pareja, y esa mujer decidan para sus vidas. Eso de ‘quién te va a cuidar cuando seas vieja’, me parece horroroso, pensar en tener un hijo desde ese pensamiento. Si más adelante con mi marido resolvemos adoptar, que tampoco es algo fácil de hacer, será por una cuestión de amor y no por un mandato social».

Mañana 14 de marzo, es el Día Mundial de la Endometriosis, el color distintivo es el amarillo. Este sábado en el Paraque Avellaneda de San Miguel de Tucumán, se brindará una charla informativa sobre el tema organizada por Endoguerreras Tucumán.

Informarse es fundamental, para que la mujer sepa si tiene o no la enfermedad, tenga ésta 11, 20 o 30 años de edad. Conocer es un derecho e informarse reduce también los cuestionamientos sociales retrógrados.