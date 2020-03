De manera paulatina, se acercaba la fecha para que MotoGP se presente en Las Termas. Pero también ganaban espacio las acciones del Gobierno Nacional para evitar que la epidemia de coronavirus se propague. La pregunta se imponía: ¿Se haría la prueba prevista del 17 al 18 de abril? Alrededor del mediodía del miércoles 11 de marzo se confirmó: la carrera fue postergada hasta el 22 de noviembre.

El Mundial de motociclismo tuvo un inicio “a medias” en Qatar, el 8 de marzo: sólo compitieron las categorías Moto2 y Moto3. Esto, porque las medidas restrictivas que están imponiendo los países para evitar la propagación de la enfermedad impidieron que la logística de la división mayor ingrese al país asiático en tiempo en forma. Las categorías menores no se vieron afectadas debido a que habían llegado a la sede de la fecha 1 con varios días de anticipación, debido a pruebas comunitarias.

Después de Qatar, debía correrse el 22 de marzo en Tailandia, pero la carrera se canceló. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna -la empresa organizadora del Mundial-, anunció posteriormente también el aplazamiento del GP en Las Américas del Mundial de Motociclismo, previsto inicialmente para el 5 de abril. Con todo este panorama, todo apuntaba a que el Mundial se iniciaría en Las Termas. Pero…

“La decisión fue tomada de manera conjunta entre la Federación Internacional de Motociclismo, IRTA (Asociación de Equipos) y Dorna Sports con el Grupo OSD junto al Gobierno de Santiago del Estero y el Ministerio de Turismo de la Nación con el objetivo de ayudar a la comunidad internacional y nacional en la prevención ante el brote de coronavirus en distintos países del mundo, que hace poco llegó a nuestro país”, explicó el promotor local en un comunicado.

Orlando Terranova, organizador local, sostuvo el martes en radio Cadena 3 de Córdoba que se estaba a la expectativa de las medidas que tome el Gobierno con respecto al coronavirus. Habló de situación compleja. “Estamos trabajando como si fuera el evento en abril, pero no somos ajenos a la realidad del mundo. Por eso estamos expectantes a que se tomen decisiones, y trabajar en consecuencia. Estamos en una semana compleja, y lo que diga la norma es lo que vamos a hacer. Por ahora no tenemos ninguna comunicación oficial para no realizar el evento, pero el Ministerio de Salud podría decidir suspender los encuentros con más de 2.000 personas. No es que el Moto GP tiene un problema en Argentina, el mundo tiene un problema y nosotros vamos a actuar de acuerdo a las normas que se van a hacer, comunicando al instante cuando tengamos una noticia oficial, por ahora no la tengo», aseguró Terranova a Cadena 3.

Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), sostuvo que tiene la total confianza de que el campeonato tendrá más de 13 carreras. “Si tenemos que correr en enero, lo haremos. Podemos celebrar dos grandes premios un mismo fin de semana en un mismo circuito o correr a puerta cerrada. Todo eso si no hay otra solución. En la situación actual no existen los tabúes. Hay ser flexibles y tener imaginación», indicó.

Fuente: Motorplustucuman