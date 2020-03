«Me voy a la marcha» dijo Claudia a su marido del barrio Modelo, preparó a su dos nenas y antes de irse, su pareja le preguntó «¿Por qué?», con cara de sorpresa. «Chau! ya estoy tarde me voy a la marcha con las chicas» dijo Lorena, mientras le daba un beso en el cachete a su abuela, «¿Para dónde?, ¿Para qué?» le pregunto la nona. Patricia no dijo nada, solo levantó a su bebé de 10 meses y se fue, en su casa no lo entenderían «y me retarían» dijo entre risas. En el kiosco, Florencia y Camila compran un agua, están con sus pañuelos naranjas de separación de la iglesia del estado, el que las atiende les dice «¿Por qué van? Si en Monteros no aparecen muertas», las chicas quedaron con la boca abierta, pagaron y se fueron.

¿Por qué las monterizas marcharon ayer? ¿Por qué salieron a la calle? ¿Por qué? y ¿Para qué?. Las preguntas tienen respuestas, sí, las tienen. Las monterizas salieron a la calle ayer porque hay una parte de la sociedad que aún las cuestiona que salgan a reclamar por las estadísticas que siguen subiendo, porque la violencia está tan naturalizada, que como el kiosquero, piensa que solo muertas es prueba de violencia y no el primer chirlo, el primer reclamo, el primer control del celular. Por eso señor vecino, la vecina, su pareja, su hija y la madre que lo parió salió a la calle.

Fue la segunda marcha, y todas las mujeres que participaron de la primera en 2019, reconocieron que «fuimos más», recordaron también que el año pasado caminaron bajo la lluvia, «hoy fuimos más y hay tristemente muchos motivos, cada mujer que mató su pareja, su ex pareja, un tipo cualquiera que se creyó y cree dueño de una mujer que camina en la calle. Somos más, porque muchas más están diciendo basta» manifestó a MONTERIZOS, Cristina Décima, Presidenta de Sororidad Activa Monteros, fundación que organizó nuevamente la marcha.

Décima informó que para el 2020 se están organizando nuevas capacitaciones «Las mujeres necesitan saber, informarse y esas herramientas se las vamos a dar». Además adelantó que se están tejiendo redes para coordinar y fortalecer a cada fundación y grupo feminista que surja en otros lugares.

Por su parte, la concejal Rosana Chaban, quien asistió con su hija manifestó «Acompañé siempre, primero como hija, ahora como madre, como profesional y hoy desde mi rol político. Estoy convencida que la unión entre nosotras , que la sororidad, que la hermandad es lo que nos va a ayudar a terminar con esto. Yo como mamá, no duermo hasta que mi hija vuelve a casa y no hay derecho en que nos pase eso. Tenemos que tener la libertad de salir y volver tranquilas, de estar en nuestros hogares, también tranquilas».

«Desde el nuevo rol que ocupo, el cual agradezco a todas las personas que me permitieron y acompañan para que esté en la banca, es fundamental para gestar nuevas acciones, como esta marcha y en todos los otros espacios en donde la mujer tiene el derecho de participación». Chaban recordó la campaña que se concretó en el Hospital Lamadrid sobre prevención de cáncer de mama «Una actividad que en conjunto con mi par Eva Guerra realizamos porque entendemos que el cuidado es en todos los aspectos».

La concejala hizo referencia además al Proyecto EME (Emprendedoras Mujeres Empresarias) desde el cual se trabaja en Monteros reforzando y ayudando a mujeres con sus emprendimientos para el desarrollo económico extendido en tiempo.

Por último, MONTERIZOS consultó a Soledad Rodriguez, sus motivos para asistir a la marcha. «Por nosotras, por él» dijo mirando a su pequeño hijo, a quien tenía en brazos. Como varias mujeres que fueron consultadas, Soledad habló con su voz quebrada, por momentos, con la bronca y el dolor acumulado. «Creemos que es necesario que se visibilice todo lo que está pasando, la gente tiene que tomar conciencia de que la Emergencia Nacional, en relación a los femicidios es necesaria, es la única forma que esto cambie, que podamos dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Necesitamos que sean mas personas las que salgan a la calle, el mensaje en el Face está bien, el estado de whatsapp está bien, pero hay que poner el cuerpo en la calle y reclamar».

Soledad es docente y reconoce que en las aulas las estudiantes demandan respuestas, capacitaciones, que los temas sean tratados, y que si bien hay una parte de los adultos que buscan dar respuestas, otros docentes «que son los responsables de la formación de adolescentes» consideran todavía que hablar de ESI o violencia de género en las escuela esta mal. «Necesitamos que el Estado a través de los ministerios intervengan, no restringiendo el debate, sino promocionándolo, tanto para estudiantes como para los docentes en ejercicio y en formación».

«En el aula cuando los chicos preguntan, siempre les aclaro que es mi postura, pero antes de decir lo que pienso, les hago la misma pregunta a ellos, a ellas y a partir de allí guiar. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. Tengo estudiantes que son abiertamente feministas y han sufrido el rechazo y reclamos violentos por parte de colegas hacia la forma de pensar de las adolescentes. Es muy importante el lugar y la responsabilidad de estar en el aula, por ello creo que la formación de cada parte de la sociedad es urgente». concluyó Rodriguez.

La marcha se desarrolló bajo una fuerte carga emotiva, atravesada por el caso de Fátima Acevedo, la joven que era buscada desde el 1 de marzo en la capital de Entre Ríos. La mujer había manifestado, adelatándose al destino fina, que la justicia atendería su caso solo cuando apareciera muerta. Había realizado varias denuncias en contra de su ex pareja, pero la causa no avanzaba.

Las monterizas no conocieron a Fátima, ni a las otras 70 mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año,por hombres, con nombres y apellidos, con historias y antecedentes y conductas psicópatas. Porque sepa señor vecino que las mujeres no «aparecen muertas», las matan hombres. Tipos que, no quizás como usted, pero sí como muchos otros monterizos que caminan por calle Colón, que usted se cruza en el bar de la esquina o le da charla en un kiosco al pasar, son pedófilos, violadores, golpeadores, están planeando que minutos más tarde compartirán en su grupo de whatsapp la foto que le tomaron a la chica que fue hoy al entrenamiento. Así estamos señor vecino, por eso ayer las monterizas salieron a la calle.