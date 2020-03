Bajo 30ºC los Docentes Autoconvocados de Monteros caminaron la calles principales de la ciudad. Una columna de una cuadras y media, con banderas argentinas, carteles y pancartas indicando a qué escuelas pertenecen, los docentes levantaron sus voces, para solicitar un único pedido: que se reconozca y pague lo que se les adeuda.

Asistieron a la movilización profesionales de la educación de todos los niveles educativos de las escuelas de la ciudad de Monteros, de las 12 comunas, como también docentes de Simoca, Famaillá, Concepción y Alberdi.

Durante la caminata los docentes hicieron parada frente a la Municipalidad de Monteros, solicitando el acompañamiento de las autoridades locales y especialmente de la Secretaría de Educación, sin respuestas allí, avanzaron y tras dar la vuelta a la plaza principal, fueron recibidos por el cura de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Hugo Delgado, quien dijo unas palabras y acompañó con una oración. El párroco pidió por la fortaleza de la lucha docente, que las autoridades se iluminen y justicia por el pedido justo de los afectados.

Durante la marcha diferentes docentes tomaron la palabra; dos puntos se repitieron: el rechazo generalizado a la cúpula del frente de docentes de la provincia, y el pedido a los docentes que estuvieron en los establecimientos educativos hoy, acompañen el reclamo. «Hay delegados que están en estos momentos en las escuelas. Vamos a elegir entonces nuevos delegados, ellos cuidan las escuelas y nosotros les cuidamos los bolsillos» dijo uno de los profesionales por megáfono, acompañado inmediatamente con aplausos de apoyo.

Para el término del encuentro se informó de la Asamblea General de los Autoconvocados que se realizará en el piletón del Parque Avellanera en San Miguel de Tucumán, el sábado 7 a las 09:00, ante esto la referente del grupo disidente en Monteros solicitó que «mañana se tomen la oportunidad para que se elija un representante por escuela para sumarse a la Asamblea de Autoconovocados».

Además indicó «aquí tienen que estar no solo los docentes, también las familias, los estudiantes y los gobernantes. Las escuelas se caen, los estudiantes están muertos de hambre, eso lo sabe solo un docente». También agradeció a los directivos que estuvieron presente y a los docentes que se sumaron desde puntos lejanos, «La policía pretendía retenernos ayer, para que no lleguemos, agradecemos también a los automovilistas que nos acompañaron». Por último remarcó: «Repudiamos la sanción a los docentes. No queremos al frente gremial porque esa cúpula esta vendida», frente a esto, recibió la respuesta directa de los oyentes, con el cántico «¡que se vayan!».

«Le digamos al ministro y a la cúpula del frente gremial que se vayan. Que dejen de amenazar» sostuvo Miguel Quinteros, profesor de la escuela Comercio durante su intervención. Luego, en comunicación con MONTERIZOS expresó «estamos en contra de la conciliación obligatoria, de las amenazas del ministerio y en contra de los gremios que aceptaron eso, que son ATEP, APEM y AMET. Por eso resolvimos hacer la Asamble ade Autoconvocados».

El docente explicó que se resolvió que hasta que no se restituya la cláusula gatillo, «no en cuotas, no en negro, sino incorporado al básico, nos mantendremos en plan de lucha y se va a resolver (el sábado) si será dentro de las escuelas o sin asistencia a los lugares de trabajo».

«Nos mantendremos en asamblea constante. Mañana volveremos a las aulas, que eso es lo que nos gusta, es lo que más queremos, por eso le pedimos al gobierno que no nos impida estar frente a los alumnos. Agradecemos el acompañamiento que recibimos de las familias. Ocurre que el vínculo que tenemos es particular, más los maestros que no solo están en el aula para enseñar, sino atendiendo a todas las necesidades que tienen niños y niñas, de salud, alimentación, seguridad» concluyó.