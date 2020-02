El gobernador, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, firmaron ayer en Banda del Río Salí el Compromiso Federal de Cooperación por el cual la Nación y la Provincia impulsarán políticas para mejorar las condiciones de vida de los tucumanos.

El documento posibilitará la conclusión de obras públicas que estaban paralizadas y el desarrollo de nuevas infraestructuras, informó la Secretaría de Comunicación de la Provincia. Durante el encuentro participaron el Vicegobernador Osvaldo Jaldo y el Presidente de la Legislatura de Tucumán, Regino Amado.

Entre las ciudades favorecidas por la firma de convenio se encuentran, Banda del Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo, Concepción, La Madrid, Yerba Buena, Alberdi, Tafí del Valle, Famaillá, San Miguel de Tucumán, Bella Vista, entre otras.

De todas manera, en el Programa Argentina Hace, que será para la repavimentación de calles de los 19 municipios de la provincia, entre ellas Monteros, pero hoy por hoy, no figura la ciudad, entre las obras mencionadas por la Secretaria de Comunicación de la Provincia.

Todas las obras

1- La red de cloacas entre Banda del Río Salí y Alderetes,

2- Planta de líquidos cloacales de San Andrés. La obra que requiere un monto de US$70 millones, beneficiaría a más de 150.000 tucumanos.

3- Entrega y puesta en marcha de la planta cloacal en Las Talitas que beneficiará a 110.000 tucumanos de Tafi Viejo, Villa Carmela y Las Talitas.

4- Inicio de obra de planta cloacal de Concepción con un monto aproximado de US$20 millones.

5- Finalización de obras en el canal San Luis de Yerba Buena, un desagüe pluvial cuyo financiamiento se solicitó por un monto aproximado de US$17 millones.

6- Inicio de obra en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Famaillá, por un monto aproximado de US$20 millones.

7- Construcción del acueducto de Vipos que proveerá de agua a 400.000 provincianos. Monto aproximado US$ 50 millones.

8- Reformulación de convenios suscriptos con Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para infraestructuras en Lamadrid por US$ 20 millones.

9- Reflotar gestiones para conseguir financiamiento bilateral con China para reconstruir el sistema de canales de desagües pluviales del Gran San Miguel de Tucumán.

10 – Reimpulsar la licitación de la autopista Tucumán – Termas de Río Hondo ante el BID por un monto aproximado de US$ 150 millones.

11- Reinicio de obras en el acceso de Trancas por Ruta Nacional 9 dejada de lado por la gestión nacional anterior que actualmente genera accidentes. Monto aproximado US$5 millones a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

12 – Obras de provisión de agua en Yánima mendiate convenio con el Enohsa por un monto aproximado de $15 millones.

13 – Estudio de obras de prevención de inundaciones en Alberdi, afectada por severos fenómenos meteorológicos que destruyeron canales de protección.

14 – Reflotar los convenios suscriptos en septiembre de 2015 que preve obras en Aguilares, Concepción, Lules, Trancas, Las Talitas, Famaillá y Tafi Viejo.

15 – Planta cloacal en Tafí del Valle y de desagües pluviales de Bella Vista.

16 – Licitación de la obra de puesta en valor de avenida Alem de Tafí Viejo.

17- Recuperar los programas viales provinciales Norte Grande que fueron desarticuladas por el Gobierno anterior permitiendo que Tucumán participe activamente de programas de esas características que permitan la reparacion y mantenimiento de las rutas. Monto aproximado US$50 millones.

18 – Incorporación de la Provincia a los programas PROAS del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para proveer agua y saneamiento en localidades del interior, donde el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.P.A.P.y.S) ya presentó proyectos para distintas comunidades localizadas en Burruyacu, Cruz Alta, Famaillá, Tafí del Valle, La Cocha, Chicligasta, Leales y Simoca.

19 – Incorporación de la Provincia al programa Argentina Hace para la repavimentación de calles.