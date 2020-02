El Ministerio de Desarrollo Social informa el cronograma de entrega de la tarjeta AlimentAR en este caso para Tafí del Valle. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se les entregará el plástico sólo con la presentación de DNI original y que deberán respetar el presente cronograma.

Ya se entregaron más del 90 % de los plásticos disponibles para Tucumán. Los casos que aún no cuentan con la tarjeta se deben a que no fueron retiradas por no contar con el DNI en el caso del titular. Se destaca que la entrega es hasta las 14:30 horas, pensando en aquellos beneficiarios que no pueden llegarse hasta antes de las 12 del mediodía.