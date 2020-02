Las últimas estadísticas indican que las personas infectadas por coronavirus en el mundo superaron a las contagiadas en China, país originario del virus. Su expansión a generado que algunas naciones resolvieran cerrar sus fronteras. El avance acelerado genera la pregunta ¿Puede llegar a Monteros?

El profesional de la salud, dr. Enrique Racedo habló con MONTERIZOS, para dar respuesta a ciertas dudas. En primera instancia indicó de forma contundente «Sí, el coronavirus puede llegar a Monteros. Se puede dar en todos los lugares donde haya tránsito de gente».

«El mundo con el intercambio turístico que hay se hizo un lugar pequeño», con esto el médico sostiene que el contacto con personas que estuvieron expuestas al virus fácilmente pueden estar en Tucumán o Monteros a las horas o a los días posteriores.

En las últimas horas se registraron en Argentina tres caso en los que se activó el protocolo, puntualmente en Ushuaia (Tierra del Fuego), Ezeiza y San Isidro (Buenos Aires). «De pronto te tomás un avión de Buenos Aires a Tucumán, pero al lado se sentó alguien que viene de Italia, y esa persona comienza a estornudar, pude que sea por cambio de temperaturas» pero los espacios de contacto con el exterior como los aeropuertos deben ajustar todas las medidas de seguridad necesarias.

Fuente de imagen: Infobae – 26 de febrero de 2020

«Esto es una cuestión de tiempo, no de voluntariado. Pero sin dudas nos preguntamos qué podemos hacer para disminuir el riesgo de contagio». Racedo en este punto indica que las medidas no son extraordinarias, todas las personas mientras mantengan su higiene personal cuidada se protege. «Es el cuidado que hacemos frente a una gripe: lavado frecuente de manos, al estornudar hacerlo sobre el codo flexionado o un pañuelo descartable que debe tirarse en un recipiente de basura».

El médico compartió a MONTERIZOS un informe que debela la importancia del lavado de mano, «El material es de un tiempo antes que conociéramos cobre el coronavirus y se destaca lo importante que es mantener una higiene adecuada con nuestras manos contribuye a la salud pública».

Otro detalle que marcó Racedo es que existen 6 tipos de coronavirus. El que mantiene en vilo a la población mundial es el Convid-19 tiene un comportamiento diferente a los otros «aunque presenta los mismos síntomas que los de una gripe que sería normal para nosotros, este tiene un diagnóstico distinto, puesto que a la gripe se la identifica con un hisopado, a al Convid-19 es con una muestra de sangre». Otra diferencia es que al virus de la gripe se puede prevenir con vacunas y tiene un antivirus, posibilidad que no se tiene con el coronavirus.

La clave está en las campañas de concientización

¿La población monteriza debe preocuparse frente a la posibilidad de infectarse? Ante este interrogante Enrique Racedo remarca que «hoy es mayor la probabilidad de que haya personas con dengue. Hoy (coronavirus) no hay, en 30 días no sabemos». De allí la importancia de mantener los cuidados básicos de higiene y la difusión sobre los mismos: lavado de manos con agua y jabón de manera diaria.

Así mismo, remarca que todas las campañas de prevención son necesarias, «no solo pensando en el coronavirus. En Aguilares hubo 300 casos de dengue, esas personas siguen teniendo la enfermedad y si bien, hubo una campaña de prevención fuerte en su momento para toda la provincia, debe continuar. Se debe advertir sobre la limpieza de los fondos, de descacharrar las casas. No hay que anteponer un problema de salud pública frente a otro, todos son importantes».

La difusión sobre el virus que proviene de Asia aumentó desde el inicio del año. Las autoridades de la salud de la nación indican que los protocolos están activos y que no hay que entrar en pánico, sin embargo desde los primeros muertos en China la prensa mantiene el tema en agenda con gran insistencia, ¿los motivos? «Toda enfermedad que puede trasformarse en pandemia, sin dudas preocupa y preocupa más cuando no se tiene los medios para contrarrestarlo, puesto que aún no hay vacuna contra el coronavirus».

El reconocido médico monterizo concluye «Hay otras enfermedades que mataron más que ésta, como lo fue el ébola, es verdad, pero el punto es que los virus mutan. Pudo haber sido porque el huésped donde habitó, haya sido inmune y eso lo hizo cambiar al virus, es unas de las tantas posibilidades, y se sigue investigando. Hasta que no se conozca en profundidad sobre el virus, todos estamos expuestos, por la simple razón que existe mayor conectividad entre miles de puntos del planeta».