En estos momentos docentes de Monteros, Famaillá, Simoca y Bella Vista se encuentran reunidos en las instalaciones de SOEM, con David Toledo, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) para definir y acordar medidas para el ciclo 2020.

Los delegados de cada escuela presentaron los petitorios en torno a diversos temas, como: cumplimiento de la cláusula gatillo, aumento salarial, titularización de docentes con actualización de fecha, dar de baja el impuesto a las ganancias, boleto gratuito para docentes, entre otros.

Ayer se concretó también una asamblea en Concepción en donde se resolvió no dar inicio al nuevo ciclo lectivo de no llegar a un acuerdo con el gobierno provincial, en especial entorno a la cláusula gatillo. «Exigimos que se pague lo acordado y que el sueldo se equipare a la situación inflacionaria. De no cumplir el gobierno se tomaran medidas directas, que sería un paro por 48 horas, con movilización y continuar con una estrategia de lucha y de gestión hasta que logremos el objetivo» expresó ayer Toledo desde Concepción.

