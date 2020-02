Soledad Pastorutti bajó del escenario durante su espectáculo en la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja y el público la “baño” en espuma loca y harina al mejor estilo chayero.

La “Gringa de Arequito” quedó completamente cubierta de espuma en cuestión de segundos. Uno de los presentes le acercó un spray y así la artista también se sumó a la fiesta disparando espuma loca hacia el público.

Desde diversos puntos se fue acercando a la audiencia y en todos ellos, entre canto y canto, aprovechó para jugar con la gente a pura espuma y harina, hasta quedar irreconocible.

La artista volvió a subir al escenario donde llamó a sus músicos y productores y los ´”pintó” formando las letras de la palabra “CHAYA”, como reconocimiento a su equipo.

“A mí me encanta, hacemos un lío tremendo, el año anterior no pudimos estar y me quedé con las ganas. Este año volvimos con todo con una noche espectacular, yo la pase genial”, manifestó.

“Yo estoy loca pero no se lo digas a nadie. Si no me traes el harina y la espuma no me la trae nadie ya somos pareja de chaya” cerró bromeando.