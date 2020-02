El Comité de Emergencia trabaja en conjunto con Defensa Civil, y los ministerios para mantener el control y acceder a los lugares que se vieron afectados por las lluvias de estos días. Los caminos quedaron cubiertos por el agua, lo que dificultó más el contacto con los vecinos inundados.

Desde Vialidad informan el estado de las rutas de la provincia, y luego de los últimos relevamientos recomiendan a la población no circular de noche, ni siquiera por las rutas nacionales, es decir: 9, 39, 40. Debido a que el desborde de los ríos dificultaría la visibilidad sobre la calzada, haciendo más peligroso el camino.

En cuanto al estado de las rutas provinciales, también se encuentran complicadas, en especial hacia el este y el sur de la provincia. En el caso de la 307, que pasa por el departamento Monteros y es el camino que conecta con los valles, Ricardo Abad, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, señaló que se encuentra habilitada sin complicaciones.

Quejas por el estado de los caminos

Ayer las redes sociales fueron caja de resonancias de las quejas por las condiciones de los caminos en la provincia. Los vecinos de Monteros no tardaron en comparar las rutas que atraviesan Tucumán con las de provincias vecinas. «De Salta a Tucumán, se cuando entro a Tucumán, no porque haya un cartel, sino por le desastre que es la ruta», «Los parches en las rutas provinciales no son una solución, son un peligro», son algunos de los comentarios de descargo que se hicieron.

Entre los que más resonó fue el del cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que si bien no se refirió de forma directa al estado de los caminos, en un tono irónico expuso lo que le pasó en la ruta 304, cuando el vehículo en el que viajaba, con parte de la banda, quedó atrapado en el agua y lo compartió en su estado de Instagram.

José Villagra se introdujo en el pozo para evidenciar la profundidad del mismo, en ruta 307, a la altura de Colalao del Valle.

Días atrás MONTERIZOS compartió el reclamo de un deportista local, que viajando por Amaicha se encontró con un cráter de más de un metro de profundidad, el cual fue advertido por un vehículo que circulaba delante suyo.

El ciclista monterizo, José Villagra filmó el estado de la ruta 307, poco antes de la intersección con Ruta 40 (camino a Catamarca), a la altura de Amaicha del Valle. En las imágenes, además de advertirse el estado de deterioro de la ruta y sin señalización de advertencia visible metros antes, se muestra un pequeño cartel, hecho a mano que indica «peligro» y alrededor del pozo unos palos y una cinta.

Por último, en Monteros el estado de la ruta provincial 325 que lleva a la comuna de Capitán Cáceres o la interpueblo son un peligro diario para los vecinos que deben circular por allí. «Además de sufrir la inseguridad de los robos, también hay que aguantar el peligro de los pozos del camino; de noche se trasforma en peligro mortal», indicaron a MONTERIZOS vecinos de El Cercado.