La Asociación Atlética Amateur de Fútbol de Monteros, mas conocida como la «Liga Pirata» confirmó ya las canchas y los partidos para la quinta fecha.

La fecha se jugará de manera integra con siete encuentros. ¿Se superará los 42 goles del fin semana pasada? No lo sabemos, pero si te sugerimos que vayas a cualquier cancha por el Torneo de Verano tiene un promedio de más de 4 goles por partidos, imperdible.

Los partidos arrancarán a las 17:45.

Cronograma

Zona 1

Naranjito JR vs Visión Gráfica (Naranjo)

25 de Mayo vs Fc Las Pirañas (25 de Mayo)

Los Lapachos vs Los Amigos ( Los Pumas)

Zona 2

San Antonio vs Los Dogos ( Maldonado)

Panadería Chips vs Manzana 8 ( Los Sosa)

Maracaná vs All Boys ( el pueblo)

Interzonal

Los Pumas vs San Francisco ( Cap Cáceres)