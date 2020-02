A 18 años del secuestro y desaparición de “Marita”, el próximo 3 de abril, se inaugurarán las oficinas de los diferentes organismos que funcionarán en la Fundación María de los Ángeles Verón. Participarían del acto el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández. En este edificio ubicado en calle 25 de Mayo 1095, funcionará el Sedronar, ANSES, Derechos Humanos y el INADI.

La idea es que mucha gente que viene del interior pueda realizar diferentes trámites en un solo lugar, explicó Susana Trimarco. “Hay mucha gente que viene del campo a la ciudad y no sabe. Teniendo estos organismos aquí será mucho más fácil, rápida y mejor cobertura”.

Además, en esta fecha se impulsará la lucha contra la trata de personas desde Tucumán, y según sostuvo Susana Trimarco participarán el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández. “El compromiso de Cristina siempre estuvo. Tengo un vínculo muy fuerte y me dijo que tenemos que seguir luchando para encontrar las hijas desaparecidas de este país. Hay miles de personas, niñas, niños, adultos desaparecidos que no son buscados”; sostuvo Trimarco.

En relación a la última canción de Jimena Barón que se llamará “Puta”, Trimarco manifestó: “me cayó como un balde de agua fría. Yo la conozco y es una chica muy encantadora, buena cantante, baila muy bien, es muy bonita, y tiene canciones en las que defiende los derechos de las mujeres. No estoy nada de acuerdo con el nombre de esa canción porque es una palabra muy degradante contra la mujer. Un “machirulo” que maltrata a una mujer la trata como “puta”; “atorrantita”, entonces no me pareció bien. Creo que Jimena se dará cuenta que no estuvo bien y pedirá disculpas. Pienso que lo hará porque es una muy buena persona”.

Además, la referente de la lucha contra la trata de personas agregó que invitó a Jimena Barón a la Fundación para que “conozca nuestro trabajo y sepa profundizar en este tema que es muy delicado”.

Respecto a la causa de abuso sexual por parte del ex gobernador José Alperovich sobre su sobrina, Trimarco calificó la situación como aberrante y sostuvo que desde la Fundación están al lado de la víctima. “Una mujer nunca se expondrá de esa manera a contar todo el maltrato que pasó por que el aire es gratis. La apoyamos y esperamos que la Justicia haga lo que tenga que hacer. Tiene nuestro apoyo y contención”.

En relación al senador Alperovich en uso de licencia, Trimarco apuntó: “Creo que un funcionario que haya cometido semejante delito de abuso y maltrato hacia una mujer no puede ocupar un cargo político. No debe estar como senador Alperovich, lo que hizo no está bien. Espero que se haga Justicia”.

Fuente: Telefe Tucumán