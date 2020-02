El sábado, alrededor de las 20:00 la familia Silva bajaba del cerro distribuida en dos vehículos: Sergio Silva, el padre de familia, manejaba un Toyota gris, en el que viajaba junto a su mujer y en el otro, un Toyota Etios blanco, lo seguía su hijo Bautista Silva, de 20 años, junto a sus dos hermanos: Sofía Silva (22) a su lado e Ignacio Silva (18) atrás. Luego de haber veraneado en Tafí del Valle, realizaban el retorno a Yerba Buena, en donde viven. Sin embargo, lo que les esperaba prácticamente al pie del cerro, no lo imaginaron nunca.

A la altura de Las Mesadas, el camino se divide en dos, Sergio tomó el del norte, el que pasa por Santa Lucía, para seguir camino hacia San Miguel. Su hijo lo siguió. Pero en ese momento dos hombres que circulaban en moto le arrojaron una piedra al auto de Bautista, rompiendo el vidrio de la ventanilla trasera izquierda. “Un pedazo de vidrio impactó en el brazo de mi hijo y le generó pequeñas laceraciones, pero nada importante” detalló el padre de los chicos.

“Yo iba adelante y aproximadamente 30 metros atrás venían mis hijos. En el momento que pasamos la bifurcación, mi hijo aceleró repentinamente tomando gran velocidad y me superó. Recién lo alcancé en Santa Lucía, donde paramos para hablar de lo que sucedió”, dijo el hombre de 55 años. Luego, añadió: “estando en Santa Lucía vi pasar a los tipos que tiraron la piedra. Me subí rápido al auto y decidí seguirlos. Les acercaba el auto para que tuvieran que frenar, pero cuando lo hicieron, dieron una vuelta en U y se fueron por un cañaveral que está al costado de la ruta, entonces no los pude seguir más”.

Además para Sergio la intensión del ataque fue claro “Querían que mis hijos frenaran para poder robarles. No iban a alta velocidad, pero no podían asaltarlos con el auto en movimiento”. El hombre manifestó también que no hizo la denuncia porque no encontró ninguna indicación de dónde queda la comisaría más cercana y no vieron en el último tramo de bajada ningún personal policial.

Después de todo lo ocurrido, el hombre tomó la decisión de volver a su casa con su familia. “Habíamos tenido un viaje bastante ameno y tranquilo, con mucho tráfico, por lo que se hizo largo, así que queríamos llegar a la casa. Antes de volver, cambiamos de auto porque notaba bastante nervioso a mi hijo por el episodio”, indicó.

Por último, Sergio manifestó que “lo grave es que pudo haber ocurrido un tremendo accidente para conseguir no sé qué”. “Teníamos algunos bienes personales, como ropa y cosas así, nada realmente importante. Lo de mayor valor que había en el auto era la vida de mis hijos”, concluyó.

La inseguridad en la ruta 307

El mismo día se vivió otro hecho de asalto violento, en una zona cercana a Las Mesadas, exactamente entre la ruta Interpueblo y la provincial 307.

Marina Roldán junto a Verónica Cejas, emprendían el regreso a Monteros luego de una salida en bicicletas, tras descansar y tomar agua, en la zona de el cruce, cuando de repente un sujeto de contextura mediana y delgada se les apareció tras los matorrales y atacó a Marina a machetazos para robarle el rodado.

Luego apareció un segundo hombre encapuchado, con un arma de fuego que, según relata Roldán le gatilló dos veces, sin que el disparo salga. «El que estaba con el machete, le decía pégale un tiro, pégale un tiro, y el tipo me gatillo dos veces, pero no salieron los disparos.

Las mujeres fueron socorridas por un matrimonio que bajaba del cerro. Ellas radicaron la denuncia en el Centro Judicial Monteros.

Sorpresa en vecinos y la policía de Santa Lucía

Con respecto al ataque a la familia Silva, Claudia Ruiz, una mujer de 39 años, quien reside en Santa Lucía manifestó “No escuché nada sobre el tema. Sí hay una gran cantidad de delincuencia en el pueblo, pero no son comunes los asaltos de ese tipo”.

Desde la comisaría de la zona mantuvieron una postura similar. “No es frecuente esa modalidad, sucede más donde se está por entrar en la ciudad. Voy a informar al jefe de la comisaría sobre esto, pero no tenemos ningún antecedente de un caso así”, expresó el oficial Díaz.