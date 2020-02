Los cortes intermitentes de la ruta 307 que une a los Valles con las localidades del llano de la provincia afectaron las expectativas de que esta sea una temporada alta histórica y abrieron interrogantes impensados. Quizá y pese a las contratiempos generados por los derrumbes todavía este verano se postule como uno de los mejores que se recuerde en términos turísticos, pero la fragilidad del camino comenzó a pasar factura y la consecuencia más lógica es que favorece a otros destinos, según advirtió la Cámara de Propietarios de Hoteles y Afines de Tafí del Valle en un informe dirigido al Ente Autárquico Tucumán Turismo, y al Ministerio de Turismo y de Deportes de la Nación.

Las precipitaciones abundantes “quebraron” la ruta el 21 de enero. Ese día y como no sucedía desde hacía entre ocho y 10 años, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) cerró la 307 por los aluviones que habían borrado la calzada en distintas zonas. Si bien los desplazamientos de tierra, piedras y árboles fueron despejados hacia el día siguiente por la tarde, el mal clima obligó a limitar la circulación, y prolongó el viaje desde y hacia los Valles. La lluvia incesante y copiosa paralizó de nuevo el tránsito el domingo pasado por la tarde, justo en el momento crítico de la “operación retorno” que tiene lugar al término del fin de semana. Entonces comenzaron las interrupciones programadas y las alertas. En definitiva, la vulnerabilidad volvió a transformar al camino en protagonista de las noticias, como sucedía durante el siglo pasado.

La entidad que preside Marcela Funes Franco, propietaria de la posada La Soñada (en La Quebradita), destacó que, por fortuna, los cortes no habían acaecido ni un viernes ni un sábado, ni habían generado víctimas fatales (el Hospital Doctor Elías Lorenzo Médici derivó en esas circunstancias a cuatro pacientes graves: dos por medio del helicóptero sanitario y dos mediante trasbordos con ambulancias que se encontraron en el área de los derrumbes). “Si hubiese sucedido lo contrario, habrían ocasionado un impacto terrible tanto económico como en la reputación de Tafí”, precisaron los hoteleros cuya organización hoy tiene 30 socios y representa alrededor de 1.000 de las 2.000 camas de hospedaje de la localidad turística número uno de Tucumán.

En el corto plazo, y siempre según el texto elevado a las autoridades estatales, hubo “hacia adelante” reservas canceladas y suspendidas, y reducción de noches de ocupación “por temor a los posibles inconvenientes para llegar o regresar”. “Además, registramos problemas de aprovisionamiento”, plantea el comentario. Esto fue especialmente delicado el domingo 26 de enero: la capacidad hotelera resultó superada porque tuvieron que quedarse los turistas que suben por el fin de semana o a pasar el día. La situación afectó a nueve colectivos con alrededor de 500 excursionistas, quienes debieron pasar la noche en Tafí: los niños y adultos mayores fueron alojados en casas de familia y en los establecimientos con plazas disponibles mientras que el mayor número de pasajeros varados se refugió en el Cuartel de Bomberos.

También en el análisis de corto plazo, la institución de Funes Franco incluyó la disminución del turismo de paso, que toma un hospedaje sobre la marcha: se trata del viajero que recorre los pueblos de montaña del Norte típicamente en auto particular o en ómnibus, y pernocta en los lugares donde se encuentra a gusto o pretende reponer energías.

Pérdidas abultadas

La Cámara de Hoteleros comentó que en el medio plazo bajaron las consultas de los turistas. “Creemos que este fenómeno obedece a la incertidumbre que genera la inestabilidad de la ruta y la peligrosidad de esta, y que los viajeros optan por otros destinos más previsibles”, consigna el informe. Los empresarios consideraron que los derrumbes afectaron en particular los esfuerzos desarrollados para ampliar la afluencia de turistas de lunes a jueves, que son los días más flojos de la semana.7

“En el largo plazo Tafí del Valle puede tornarse un lugar turístico poco confiable para el verano”, alertó la Cámara. Ese pronóstico se corresponde con el que hizo el responsable de Vialidad, Ricardo Abad, quien manifestó sus temores ante los efectos devastadores de las próximas tormentas. “Si vuelve a llover, no vamos a poder garantizar cuánto tiempo estará inhabilitado el camino. Esto va más allá de nuestra labor y de las obras de contención que proyectemos”, dijo a LA GACETA.

Ante este panorama, los dueños de los alojamientos instaron a las autoridades a trabajar para mitigar la incertidumbre que provocan las preguntas sobre si será posible subir y bajar particularmente entre quienes no están habituados a la ruta de montaña, y hasta le temen a la traza, a la descompostura, a la neblina y a las reacciones de la naturaleza. En conclusión, los hoteleros tafinistos calcularon que perdieron un 25% de ingresos como consecuencia de los cortes. Y agregaron: “no podemos poner cifras a los que decidieron no viajar por lo acontecido. ¿Cuántos serán? ¿Cómo medir el perjuicio que causaron los que pensaban venir y no lo hicieron?”.

Fuente: La Gaceta