La Dirección Provincial de Vialidad informó que la ruta 307, con destino a los Valles, se encuentra habilitada en doble calzada.

El titular de Vialidad, Ricardo Abad, confirmó que “la ruta esta en buenas condiciones y se está circulando en todo el tramo hasta Tafí del Valle con normalidad”. Además, se resolvió no continuar con los cortes nocturnos, de 19 a 7 como se venía haciendo. “Mientras no se produzcan precipitaciones en los cerros no hay necesidad de seguir cortando por la noche”, aclaró el funcionario.

Desde hace dos semanas, el camino sufre interrupciones en algunos tramos, debido a que las precipitaciones que caen en la zona provocan desplazamientos de tierra y derrumbes. Por este motivo, Abad aseguró que el personal de la repartición junto a la Policía de Tucumán continúa trabajando en la zona.

Fuente: Secretaría de Comunicación de Tucumán