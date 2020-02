El Torneo de Verano de la Asociación Atlética Amateur de Fútbol de Monteros ya programó su cuarta fechas con horarios y canchas confirmadas.

En siete canchas diferentes y todas afuera de la ciudad, se jugarán los encuentros que arrancarán a las 17:30.

Seguramente los goles estarán a la orden del día. En las tres primeras fechas hubo un promedio de 27,66 goles, es decir casi 4 goles por partidos. A la cancha que vayas, afina la garganta porque vas a gritar muchos goles.

Los partidos

Zona 1

FC Las Pirañas vs Naranjito JR (Cap Cáceres)

Los Lapachos vs Visión Grafica (Los Pumas)

Los Amigos vs Los Pumas (El Pueblo )

Zona 2

Manzana 8 vs Los Dogos ( Maldonado)

Panadería Chips vs Maracaná (Los Sosa)

All Boys vs San Francisco (Naranjo)

Interzonal

25 de Mayo vs San Antonio ( 25 de Mayo)