Una joven tucumana tuvo un particular método para abrir una botella de vino en una playa y el vídeo se volvió viral en cuestión de minutos.

Lucy Colombres, es la joven que no dudo un instante y se la ingenió para poder tomar un «vinito» en una playa.

¿Como lo hizo? método simple: girar la botella, golpearla contra la arena y, finalmente, arrancar el corcho con la boca. Un peligro, pero logro su cometido.

Por si algún día no tienen saca corcho @Lucolombres0 pic.twitter.com/u1kHOTGojP — Rochy Scarlata (@rochy_scarlata) January 24, 2020

El vídeo dura casi 45 segundos, lo suficientes para propagarse rapidamente por internet. “Estábamos en la playa con mis amigos cuando quisimos abrir la botella y no nos dimos cuenta de que no había sacacorchos”, relata Lucía al sitio El Tucumano. En ese momento, se acordó de una técnica que había visto cuando era chica y que, hasta ese momento, no había utilizado nunca. “Lo aprendí de un gaucho en Tafí del Valle. Tenía como 13 años y vi a un hombre vestido de gaucho que le dio una vuelta a la botella y ahí usó un sacacorchos”, detalló.