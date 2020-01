Por muchas críticas que se le puedan hacer al peronismo, en Argentina lo peor es el antiperonismo», sostuvo el tucumano Gerardo Pisarello, actual secretario primero de la Mesa del Congreso español, en una entrevista concedida a Cuartopoder.es.

En un análisis del escenario internacional y, en especial de América Latina, el ex vice alcalde de Barcelona cuestionó la gestión de Mauricio Macri, y celebró la llegada al poder de Alberto Fernández.

Supone una alternativa a las políticas neoliberales desastrosas del macrismo. Estaban generando, como en el resto del mundo, un crecimiento de las desigualdades, un endeudamiento excesivo y una regresión autoritaria: persecución de la protesta social, persecución judicial de los adversarios políticos a través del lawfare, la guerra judicial. La victoria del Frente de Todos permite la construcción de alternativas a una derecha cada vez más radicalizada, cada vez menos liberal en términos políticos, y cuyo liberalismo en términos económicos está llevando al desastre a la Argentina y al resto del continente», remarcó en la entrevista.

Luego, recordó el viaje de Alberto Fernández a España, a fines del año pasado. «Tuve la oportunidad de escuchar a Alberto Fernández cuando vino hace unos meses al Congreso y dijo una cosa muy interesante: para parar al neoliberalismo y a esta derecha radicalizada, hacen falta acuerdos entre gente que no piensa lo mismo, que tiene discrepancias en los ritmos y profundización del cambio social. Si esos acuerdos no se producen, la alternativa es la barbarie», sostuvo.

«Yo no vengo de una tradición política peronista, me considero una persona de izquierdas, vinculada a las experiencias autogestionadas, cooperativas, libertarias. He aprendido, a lo largo de mi vida, que por muchas críticas que se le puedan hacer al peronismo, en Argentina lo peor es el antiperonismo. Esto son las élites, y en Argentina han llevado a experiencias terribles de represión, de recortes de derechos de las clases populares y el apoyo a gobiernos dictatoriales», respondió ante una consulta sobre el Frente de Todos. «Esta experiencia del Frente de Todos es muy transversal, incluye a amplios sectores del peronismo, también conservadores, pero también a gente muy progresista. Además, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández representan la cara más democrática y progresista del peronismo durante las últimas décadas. Soy hijo de un desaparecido, asesinado en la dictadura, y tengo que reconocer que después de los juicios contra la Junta, la política de derechos humanos, de justicia, verdad y reparación llevada adelanta por el gobierno de Néstor y Cristina ha sido de las más audaces del mundo», cerró.

Fuente: La Gaceta