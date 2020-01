El fútbol amateur avanza en este verano y como es habitual este sábado tendrá acción la Liga Pirata con siete encuentros.

La Asociación Atlética Amateur de Fútbol de Monteros designó en total siete canchas, todas de comunas cercanas para los partidos correspondientes a la tercera fecha.

El programa de partido:

Zona 1

Naranjito Jr vs Los Lapachos ( Naranjo)

Los Pumas vs FC Las Pirañas ( Cap Cáceres)

Los Amigos vs 25 de Mayo (La Costa)

Zona 2

San Antonio vs Manzana 8 (Maldonado)

All Boys vs Los Dogos ( Los Sosa)

San Francisco vs Maracana ( San Francisco)

Los horarios para estos encuentros serán a las 17:30

Interzonal

Visión Gráfica vs Panadería Chips ( El Pueblo – 17:00)