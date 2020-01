La Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” es hace ya tiempo testigo del amor que se profesa esta pareja que hoy celebró su matrimonio en el sexto piso de la institución. Susana transita un cáncer en etapa avanzada y cumplió su anhelo con la colaboración de gran parte de la comunidad hospitalaria, Pastoral de Salud y Tijeras Solidarias.

Un tocado de flores blancas adorna la cabeza de Susana. Ella que hoy viste de blanco y está rodeada de su familia y tomada de la mano de su compañero, transitó más de un año desde que le diagnosticaron cáncer. Acarrea el desgaste de largas internaciones, estuvo además de la Maternidad, en el hospital de Famaillá y en el Centro de Salud y a lo largo de ese tiempo casarse fue siempre el sueño que le dio fuerza para superar dificultades.

Juan Carlos Caldez, el novio, contó: “Estábamos recordando viejos momentos juntos y ella me preguntó -¿Por qué no nos casamos? Ya lo habíamos hablado antes, pero por diferentes circunstancias no lo habíamos podido hacer. Ahora cuando planteamos la posibilidad recibimos el apoyo y el ofrecimiento del padre Enzo, así que nos decidimos a hacerlo. Yo la veo feliz y a mí me encanta, me hace bien verla así”.

El padre Enzo Romero, quien ofició la ceremonia, comentó que junto al equipo de voluntarias del centro pastoral venían realizando el acompañamiento de la pareja oriunda de Famaillá y realizaron las gestiones necesarias para cumplir con su deseo: “Con la ayuda de todos organizamos la celebración de este matrimonio, nos colaboraron desde la parroquia de Famaillá y el Arzobispado nos dio la posibilidad de que se realice aquí en la Maternidad”.

“Esta es una manera de vivir la cercanía y el acompañamiento de una manera concreta y comprometida, con mucho amor y con la ayuda de la gente. Toda la comunidad aportó su granito de arena para celebrar este matrimonio hoy”, definió el párroco.

La directora del Instituto de Maternidad, Elena Hurtado, enfatizó que esta iniciativa forma parte del proceso de humanización de la atención que el Ministerio de Salud lleva adelante: “Hacer realidad el sueño de una paciente oncológica de poder contraer matrimonio en la institución en un momento tan difícil, pero en las mejores condiciones, nos hace muy felices, toda la comunidad hospitalaria está profundamente conmovida con este gesto”.

“Ellos decidieron sellar este testimonio de amor que sienten. Cuando uno se casa promete acompañar en la salud y en la enfermedad y viven esta etapa confirmando ese voto, por eso contuvimos en todo lo posible para que se haga realidad su deseo. Recibimos la colaboración no solo de la Pastoral, sino también de Tijeras Solidarias que nos ayudó con el peinado y maquillaje y recibimos donaciones para el vestido y las alianzas”, detalló Hurtado.

“La Maternidad se ha portado muy bien conmigo y han estado para mi cada vez que he necesitado algo”, define Susana con gratitud. Hoy la ilusión recorre todo su ser, la acompañan sus dos hijos de 17 y 16 años, los hijos de Juan Carlos, su nieto de 8 meses, sus cuñados, toda su familia.

“Nunca imaginé un casamiento así, pero es todo un sueño cumplido para mí”, concluyó emocionada la novia que ve a su alrededor los frutos de una vida de amor.