Las horas pasan y no hay novedades. Los familiares de Pedro Gramajo no encuentran una explicación ante su ausencia. La última vez que alguien lo vio fue el sábado a la madrugada, y no volvió a su departamento, donde dejó todas sus pertenencias.

Gramajo tiene 31 años, es profesor de Lengua desocupado, nació en Concepción y hace seis años se mudó a la capital. Vive en un edificio de Bernabé Aráoz al 100, donde estuvo hasta la noche del viernes.

El sábado, alrededor de la 1, el portero lo vio salir con una mochila. Sus allegados creen que fue a comprar, pero nunca volvió. Cuando entraron a su departamento encontraron documentación, billetera y hasta su teléfono personal. Eso bastó para alertar a la familia, que realizó la denuncia policial y no volvió a tener novedades.

Fuente: La Gaceta